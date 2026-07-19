Kaynak: ANKA

Elazığ’ın Maden ilçesinde SSS Yıldızlar Holding’e bağlı ETİ Gümüş işletmesinde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen maaş ve tazminatları için başlattıkları protestoları ikinci gününde de sürdürüyor. Maden işçileri, talepleri karşılanmadığı takdirde 24 Temmuz'da Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını bildirdi.

İşletme önünde protestolarına devam eden işçilerden Mehmet Tufan, emekli olmasına rağmen haklarını alamadığını belirterek, sürecin çözülmemesi durumunda Ankara yürüyüşünü başlatacaklarını ifade etti.

Tufan, "Maden Yıldızlar Holding’de 2017'de işbaşı yaptım 2019'da emekli oldum. 2020'de de çıkışımız verildi. Daha doğrusu ücretsiz izne çıkarıldık. Tazminatımızı alamadık, içerideki maaşlarımızı alamadık. Bütün arkadaşlarımız mağdur durumda. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu ayın 24'üne kadar bekleyeceğiz, 24'ünde Ankara'ya kadar yürüyeceğiz gerekirse" dedi.

Sondaj işçisi Necati Deniz ise emekli olduğunu, tazminatını alamadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Ben de bu hakkımı almak için gerekirse 24'üne kadar burada yatıp kalkacağım. Benim çocuklarımın hepsi mağdur durumda. Bizim memleketimizi Yıldızlar Holding geldiği zaman yakıp yıktılar, dinamit patlattılar. Memleketi yok ettiler, memleket sahipsizdir dediler. Biz memleketimize sahip çıkıyoruz. Ellerimizle her şeyimizi bu memlekette katır sırtıyla yaptık. Memleketimizi Sebahattin Yıldız'a hibe etmiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da dinlesin. Bize destek versin. Memleketimizi yok etti, hakkımızı ve hukukumuzu versin. Biz devletimize karşı çıkmıyoruz."

"45 DERECE SICAKLIKTA HAKKIMIZI ARIYORUZ"

Bir başka fabrika işçisi de 10 Nisan'da işten çıkarıldığını bildirerek, "kapıya kilit vurulduğunu, insanların sorgusuz evlerine gönderildiğini" söyledi.

Aynı işçi, "Hiçbir hakları verilmedi bu insanlara. Yazık günah. Buradan İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu zulüm nedir? Bu ülkenin başka derdi yok mu? Başka sıkıntısı yok mu? Şu insanlara yazık. 45 derece sıcaklıkta bu insanlar burada toplanmış, 3-5 kuruş parası için" diye konuştu.

İşçi Mehmet Altındağ ise krizin sadece kendilerini değil, tüm ilçe esnafını etkilediğini belirterek, "Özellikle maden ilçemiz için gerçekten büyük bir kayıp. Biz mağdur durumdayız. 2020’den beri burada çalışmaktaydım. 2025'te zoraki bizi işten çıkardılar. Maden esnafı ve bizim arkadaşlar mağdur durumda. Şu an büyük sıkıntıdayız" dedi.

SENDİKA AVUKATININ AÇIKLAMASI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası avukatı Lütfi Sabri Batı da "madencilerin haklarını gasbedenleri çok eskiden beri tanıdıklarını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha geçen aydan tanıyoruz. Doruk Madencilik'teki hakikat neyse, buradaki de o. Bunu biliyoruz. Tüm kamuoyuna da bunu tekrar tekrar soruyoruz. Yıldızlar SSS Holding ülkenin dört bir yanında emekçilerin, madencilerin maaşlarına, tazminatlarına, sigortalarına, sigorta primlerine çökerek zengin oluyor. Sebahattin Yıldız cebini madenciye vermediği parayla dolduruyor. Burada madenci arkadaşlarımızın kimi 2010'dan, kimi 2020'den devam eden hakları, tazminat hakları yok sayılarak madene kilit vurulup, herkesi ücretsiz izine yollayıp, bir kısmını zorla işten çıkartıp, bir kısmını da işten çıkmak zorunda bırakıp terk edip gitmişler. 11 yıldır işleyen madeni kapatıp gitmişler. Neden? İşçiye parasını ödememek için. Neden? Sebahattin Yıldız daha zengin olsun diye. Neden? Çünkü Sebahattin Yıldız büyük büyük balina. Bizi bırakıp gittiği zaman, görmezden geldiği zaman, böcek yerine koyduğu zaman Sabahattin Yıldız'ın yapabileceği bir şey gibi algılanıyor.

"TÜRKİYE’DE BELKİ 20 BİN MADENCİ BUNLAR YÜZÜNDEN AYNI HALDE"

Biz bunu kabul etmiyoruz. Belki 20 bin madenci bunlar yüzünden aynı halde. Bunun sonlandırması için Elazığ Maden’deki ETİ Gümüş işletmesinde çalışmış, çalışan madencilerin haklarının derhal ödenmesi için Sebahattin Yıldız'a 23 Temmuz'a kadar süre veriyoruz. O zamana kadar bu haklar ödendi, ödendi. Biz buradayız. Eğer ödenmezse biz geleceğiz, o Yıldızlar Holding önünde söke söke alacağız, madencilerin hakkına sahip çıkacağız."

Maden işçileri, talepleri karşılanmadığı takdirde 24 Temmuz'da Ankara'ya doğru yürüyüşe geçeceklerini bildirdi.