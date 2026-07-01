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Kaynak: İHA

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Kuşhane köyünde bulunan boş bir arazide, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çevre sakinlerinin duman ve alevleri fark etmesi üzerine durum, gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından hemen itfaiye ekiplerine ihbar edildi.

Olay yerine kısa süre içerisinde intikal eden itfaiye görevlileri, arazide yayılan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Bölgedeki söndürme çalışmalarını başarıyla tamamlayan ekipler, vatandaşlara yangın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.