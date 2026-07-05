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Kaynak: İHA

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Yenice köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, köy sınırları içerisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Çevre sakinlerinin alevleri fark edip durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına almayı başardı ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangının çıkış sebebiyle alakalı, ekipler çalışma yaptı