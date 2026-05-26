Elazığ’da Kurban Bayramı öncesinde geleneksel şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Bayram dolayısıyla düzenlenen programda il protokolü ile şehit aileleri, vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanları mezarları başında dualarla andı.

Program kapsamında ilk durak Harput Şehitliği oldu. Buradaki ziyaretin ardından Garnizon Şehitliği ve son olarak İcadiye Şehitliği’ne geçildi. Şehitliklerde gerçekleştirilen anma törenlerinde Kur’an-ı Kerim okunurken, tüm şehitler için dualar edildi. Katılımcılar, kabirlere karanfil bırakarak şehit aileleriyle bayramlaştı.

Ziyaret programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile çok sayıda şehit yakını katılım sağladı.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Hatipoğlu, şehitlerin ülke için ortaya koyduğu fedakarlığın unutulamayacağını belirtti. Bayram vesilesiyle kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Hatipoğlu, Türkiye’nin huzur ve bağımsızlığını şehitlere borçlu olduğunu söyledi. Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyerek Elazığ halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.