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Kaynak: İHA

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 44 AGB 820 plakalı cip ile B.A. idaresindeki 23 AGT 327 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.