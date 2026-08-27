Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Elazığ-Bingöl kara yolunun Karakoçan ilçesi sınırlarında yer alan Kuruca ve Bulgurcuk köyleri arasında gece saatlerinde araç yangını meydana geldi.

S.A. idaresindeki tır yolda seyrettiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yükselen dumanları fark eden sürücü S.A., aracını hemen emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası tır tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Ekipler, yangının çıkış kaynağını tespit edebilmek amacıyla inceleme başlattı.