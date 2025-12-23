İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanması, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı.

Yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, Cebeci'nin Fenerbahçe Başkanı hakkında öne sürdüğü iddialar da dosyaya dahil oldu. Sadettin Saran’ın ifadesi alınarak saç ile kan örnekleri testi yapılmıştı.

ROLÜ OLAY OLDU

Ela Rümeysa Cebeci'nin filmdeki görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken Cebeci'nin Şafak Sezer'in 'Ketenpere' filminde hayat kadını karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Cebeci'nin filmdeki görüntülerine; 'Baya gerçekçi bir film olmuş', 'Film bitmiş bu oynamaya devam etmiş', 'Bizi ketenpereye getirdin Ela abla' gibi yorumlar yapıldı.