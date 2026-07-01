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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen ünlü spiker ve televizyon sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden "İçeride tutamadıklarım" başlığıyla felsefi ve özeleştiri yüklü uzun bir açıklama yayımlayan Cebeci, cezaevi sürecinde yaşadığı derin içsel dönüşümü ve kişisel gözlemlerini kamuoyuyla paylaştı.

"ASIL SINAV AHLAKINI ŞARTLARA TESLİM ETMEMEKMİŞ"

Paylaşımında davanın teknik detaylarına ya da adli sürece değinmek yerine, yaşadıklarını insani irade, nefis ve karakter aşınması ekseninde değerlendiren Cebeci, cezaevi günlerinin kendisiyle bir yüzleşme süreci olduğunu belirtti.

Açıklamasında dikkat çeken bazı satır başları şöyle:

"İçeri girmeden önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Asıl sınav, ahlakını şartlara teslim etmemekmiş. İnsanın en büyük mücadelesi demir parmaklıklarla değil, kendi nefsiyle."

"KARAKTER KÜÇÜK TAVİZLERLE AŞINIR"

Nefsin insanı bir anda değil, milim milim ele geçirdiğini vurgulayan ünlü spiker, şu ifadelerle özeleştiri yaptı:

"Nefis önce doğrularını tartıştırır. Sonra ilkelerini esnetmeye çalışır. Her tavize makul bir gerekçe bulur. Önce küçük bir taviz ister, sonra bir tane daha. Çünkü karakter, büyük kararlarla değil; küçük tavizlerle aşınır. İçeride kendi hatalarımla, eksiklerimle ve nefsimle yüzleştim."

Ünlü psikiyatr Viktor Frankl ve filozof Friedrich Nietzsche’nin öğretilerine de atıfta bulunan Cebeci, gerçek hürriyetin en zor şartlarda bile ahlakı ve vicdanı koruyabilmekle başladığını belirterek yazısını, "Beni öldürmeyen şey güçlendirir" sözüyle noktaladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma, Aralık 2025'te düzenlenen operasyonlarla başlamıştı. Soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere medya ve cemiyet hayatından tanınan pek çok isim jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanılmasına yer sağlamak" gibi suçlamalarla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken; kanalda görev yapan diğer 4 çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, kamuoyunun yakından tanıdığı Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarılmıştı. Garipoğlu'nun mal varlığına el konulurken, Sarıyer'deki adresine yapılan baskında ruhsatsız silahlar, sahte paralar ve çok sayıda uyuşturucu madde ile aparat ele geçirilmişti.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, ek ifade vererek "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmış ve tahliye edilmişti.

CEBECİ'NİN İTİRAFÇI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Tutukluluğu esnasında savcılık talimatıyla cezaevinden getirilerek ek ifadesine başvurulan Ela Rümeysa Cebeci'nin bu adımı adli kulisleri hareketlendirmişti. AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda Cebeci'nin "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğunu ileri sürmüştü. Tayyar, bu itirafların soruşturmayı daha da genişletebileceğine dikkat çekmişti.

Geçirdiği ek ifade süreçlerinin ardından tutukluluk hali devam eden Ela Rümeysa Cebeci, Nisan 2026'da mahkeme tarafından adli kontrol (ev hapsi) tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti. Cebeci'nin sosyal medyadan yaptığı bu ilk çıkış, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.