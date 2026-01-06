Medya sektöründe yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı. İşte, Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı?

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul' da dağmuştur.Türk televizyon sunucusu, muhabir, radyo programcısı, öğretim görevlisi ve eski oyuncudur.

KARİYERİ

TRT 1, TGRT Haber, TV100, HaberTürk TV ve Show TV'de muhabirlik yaptı ve televizyon kanallarında haber sundu. Nuri (2011), Kanıt (2012), Fetih 1453 (2012) ve Şevkat Yerimdar (2017) gibi dizi ve filmlerde oyunculuk yaptı. Ayrıca 2011 yılında İstanbul FM'de radyo programı sundu.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NEDEN TUTUKLANDI?

Medya sektöründe yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, adliyeye gelerek savcılık ifadesini verdi. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Cebeci, mahkeme kararıyla ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.