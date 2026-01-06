İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda tutuklanan Habertürk programcısı Ela Rümeysa Cebeci 4. kez ifade vermek için savcılığa geldi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Tutuklandıktan sonra 20 Aralık’ta Adliyeye ek ifade için getirilen Cebeci, “uyuşturucu madde kullandığını” kabul etmişti.

YENİ GÖZALTILAR YOLDA MI?

Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandıktan sonra verdiği ifadeler soruşturma kapsamında yeni gözaltılara neden olmuştu. Cebeci'nin telefonundan çıkan mesajların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmış adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 4. kez savcılığa gelen Cebeci'nin vereceği ifadenin yeni bir gözaltı dalgasının yaratıp yaratmayacağı merak ediliyor.