India Today'in haberine göre, bölgedeki ormanlık alanda daha önce Maocu isyancılar tarafından yerleştirilen patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar sırasında bir el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada yaralanan 4 güvenlik görevlisi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, ülkenin 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler yapan Maocu isyancılardan arındırılacağını bildirmişti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyordu.