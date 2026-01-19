

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Toprak Ana Kadın Kooperatifi bünyesindeki El Sanatları Çarşısı, Shopsa Akademi Kadın Girişimciliği İstihdamı Programı’na katılarak dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi aldı. Çarşı bünyesindeki kadın üreticilerin el emeği üretimlerinin sergilendiği stant ise katılımcılardan büyük ilgi gördü.



Ortahisar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Toprak Ana Kadın Kooperatifi bünyesindeki El Sanatları Çarşısı, Trabzon’daki kadın üreticilerin hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların üretim gücünü daha görünür hale getirmek için çalışan El Sanatları Çarşısı, iş insanı, SHOPSA Kadın Gelişim ve İletişim Akademi Başkanı Demet Sabancı’nın katılımıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen Shopsa Akademi Kadın Girişimciliği İstihdamı Programı’na davet edildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakanlığı ve Shopsa Akademi iş birliğiyle düzenlenen ve ‘Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Eğitimi’nin verildiği programda bir de stant açan El Sanatları Çarşısı, burada kadın üreticilerin el emeği ürünlerini tanıttı.

EL SANATLARI ÇARŞISI’NIN ÜRÜNLERİ İLGİ ÇEKTİ



Dokuma çantalar, el örgüsü çantalar, epoksi ürünler, sepetler, keçe sanatı, filografiler, yöresel kıyafetler, tanzimler, yöresel pazen yelekler, keçe tablolar, geri dönüşüm malzemelerinden üretilmiş hediyelik eşyalar gibi çok çeşitli el emeği ürünlerin sergilendiği El Sanatları Çarşısı standı, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ürün çeşitliliği ile farkını ortaya koyan El Sanatları Çarşısı’nın standını ziyaret eden Demet Sabancı, kadın üreticileri tebrik etti.

PROGRAMA KATILAN KADIN ÜRETİCİLER SERTİFİKA ALDI



El Sanatları Çarşısı sorumlusu Özlem Doğan Tuncer, Toprak Ana Kadın Kooperatifi için çok yararlı bir programa katıldıklarını belirterek, “Toprak Ana Kadın Kooperatifi olarak gelen davet üzerine programa katıldık. Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Eğitimi alan üreticilerimiz, son derece yararlı bilgilere sahip oldu ve sertifika aldılar. Etkinlikte kurduğumuz stantta yer alan ürünlerimiz de çok beğenildi. Ortahisar Belediyesi’nin desteklediği bir kooperatif olarak kadınlarımızın üretim gücünü ve emeğini daha görünür hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.