San Salvador'a bağlı Maquilishuat bölgesinde gerçekleşen tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Bu sırada Türk bayrağı, El Salvador ve San Salvador bayraklarıyla alanda göndere çekildi.

Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün yer aldığı Türkiye Parkı, törenle açıldı.

Törene Yasama ve Yönetişim Komisyonu (Dışişleri Komisyonu) Başkanı Yeni Fikirler Partisi Milletvekili Milletvekili Ana Figueroa, Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN) Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) üyeleri, El Salvador Dışişleri Bakanlığı ile El Salvador'daki mukim Büyükelçiler, kordiplomatik üyeleri ve parkın bulunduğu Maquilishuat semti sakinleri yer aldı.