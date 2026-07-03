Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı

El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), tropikal Pasifik'te El Nino koşullarının oluştuğunu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesinin beklendiğini açıkladı. Rapora göre, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve şiddetli yağış gibi aşırı hava olaylarının görülme olasılığı artacak. İşte detaylar...

Kaynak: AA
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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 1

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), aylık küresel mevsimsel iklim güncellemesine ilişkin yeni raporunu yayımladı.

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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 2

Raporda, tropikal Pasifik'te El Nino koşullarının oluştuğu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesinin beklendiği belirtildi.

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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 3

WMO, bu gelişmenin dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklık, şiddetli yağışlar ve diğer aşırı hava olaylarının görülme olasılığını artıracağı uyarısında bulundu.

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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 4

Rapora göre, Temmuz-Eylül 2026 döneminde güçlü El Nino koşullarına doğru hızlı bir gelişim bekleniyor. Orta ve Doğu Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının istikrarlı şekilde arttığına dikkat çekilen raporda, El Nino'nun Kuzey Yarımküre sonbaharında daha da güçlenerek etkisini dünyanın birçok bölgesine yaymasının öngörüldüğü ifade edildi.

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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 5

Raporda ayrıca, Ekvator Atlantik Havzası'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 6

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino koşullarının halihazırda başladığını ve kısa sürede güçlü bir olaya dönüşmesinin beklendiğini belirtti. Saulo, bu durumun kuraklık ve aşırı yağış riskini artıracağını, kara ve denizlerde sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha etkili görülebileceğini söyledi.

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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 7

WMO'nun, hükümetleri, insani yardım kuruluşlarını ve iklime duyarlı sektörleri desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve bölgesel ortaklarla koordineli, kapsamlı bir seferberlik yürüttüğünü belirten Saulo, "Gelişmiş mevsimsel tahminler ve erken uyarı sistemleri, can kurtarmak ve ekonomilerimiz ile topluluklarımız üzerindeki etkileri azaltmak açısından hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 8

EL NİNO VE LA NİNA NEDİR?

Pasifik Okyanusu'nda görülen El Nino hava olayı, deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasına neden olarak küresel sıcaklıkların artmasına ve birçok bölgede hava düzeninin değişmesine yol açıyor. Bu süreç, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış gibi ekstrem hava olaylarının görülme riskini artırıyor.

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El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı - Resim: 9

El Nino'nun ters fazı olarak kabul edilen La Nina ise Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin altına düşmesiyle ortaya çıkıyor ve küresel ölçekte daha serin hava koşullarını destekliyor. İki olay arasındaki geçiş dönemlerinde ise "nötr" iklim koşulları etkili oluyor.

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