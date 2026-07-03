El Nino güçleniyor: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcak hava ve kuraklık uyarısı

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino koşullarının halihazırda başladığını ve kısa sürede güçlü bir olaya dönüşmesinin beklendiğini belirtti. Saulo, bu durumun kuraklık ve aşırı yağış riskini artıracağını, kara ve denizlerde sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha etkili görülebileceğini söyledi.