Sıcaklıkları tavan yaptırmasıyla, fırtınalar kopartmasıyla ve kuraklıklara neden olmasıyla ünlü El Nino, bu kez "süper" sıfatıyla geri dönüyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından paylaşılan haftalık raporlar, dünya genelinde gıda güvenliğinden doğal afet yönetimine kadar pek çok alanı sarsacak bir tablo ortaya koydu.
El Nino bu kez 'Süper' geliyor: Kuraklık, sıcak, fırtına... Türkiye'yi ne zaman vuracak
DENİZ SUYU SICAKLIKLARI REKOR KIRACAK
NBC News'in haberine göre iklim modelleri, sonbahar aylarında orta ekvatoral Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 derece üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bilimsel literatürde bir El Nino olayının "süper" olarak sınıflandırılması için sıcaklık artışının 2 dereceyi aşması yeterli kabul edilirken, 3 derecelik sapma küresel bir iklim krizinin habercisi olarak yorumlanıyor.
TARİHİN EN SICAK YILI MI OLACAK?
Bilim insanları, El Nino’nun yaratacağı doğal ısınmanın, insan kaynaklı iklim değişikliği ile birleştiğinde yıkıcı bir sinerji oluşturacağını vurguluyor. Tahminler, mevcut ısınma eğiliminin 2026 sonuna kadar sürmesi durumunda, 2027 yılının küresel sıcaklık rekorlarının altüst edileceği bir yıl olacağı yönünde. Aynı tarihlerde Türkiye'ye de etkisini göstermesi bekleniyor.
NERELERİ VURACAK, NE GETİRECEK
Süper El Nino’nun dünyanın farklı bölgelerinde zıt uçlarda hava olaylarına yol açması bekleniyor:
El Nino, üst seviye rüzgarlarını artırarak Atlantik’teki kasırga oluşumunu baskılarken, Pasifik havzasında yıkıcı tropikal siklon aktivitesini tetikliyor.
ABD’nin batısında aşırı nem ve sıcaklık beklenirken, güney eyaletlerinde kuraklık riski artıyor. Orta Doğu, Orta ve Güney Asya’da ise mevsim normallerinin çok üzerinde yağışlar öngörülüyor. Türkiye'ye de aynı şekilde etki etmesi bekleniyor.
2015 yılında yaşanan son süper El Nino; Etiyopya’da kıtlığa varan kuraklığa, Porto Riko’da su krizine ve Pasifik’te aynı anda görülen devasa kasırgalara neden olmuştu.
NASIL HAZIRLANACAĞIZ, UZMANLAR NE DİYOR?
Bilim dünyası, bu devasa iklim döngüsünün etkilerini hafifletmek için hükümetleri ve uluslararası kuruluşları şimdiden önlem almaya davet ediyor. Tarımsal üretim planlamasından su yönetimine kadar geniş bir yelpazede hazırlık yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, Pasifik’teki her derecelik artışın küresel ekonomide milyarlarca dolarlık kayba yol açabileceği konusunda uyarıyor.