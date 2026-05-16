İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait olduğu belirtilen araziler üzerine inşa edilen evlerin, rezervasyon platformu Booking.com üzerinden kiraya verildiği öne sürüldü.

İndependent Türkçe'nin haberine göre, ABD merkezli kurumsal sorumluluk grubu Ekō tarafından yayımlanan raporda, platformda Batı Şeria’daki 14 farklı Yahudi yerleşim biriminde toplam 41 ilan bulunduğu belirtildi. İlanların büyük bölümünün Ürdün Vadisi ve Doğu Kudüs çevresindeki bölgelerde yer aldığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu mülklerin bir kısmının İsrail’in 1967’deki savaş sonrası kontrol altına aldığı Doğu Kudüs’te bulunduğu aktarıldı. Ekō, şirketin bu ilanlar üzerinden “Filistin topraklarının gaspından kâr elde ettiğini” savundu.

FİLİSTİNLİ AİLEDEN TEPKİ

Batı Şeria’nın Beytüllahim bölgesinde yaşayan Muhammed Sibeyh, ailesine ait yaklaşık 5 hektarlık arazinin 1982 yılında “ulusal güvenlik” gerekçesiyle kamulaştırıldığını söyledi. Sibeyh, yıllar sonra bölgenin Neve Daniel adlı Yahudi yerleşimine dahil edildiğini belirtti.

Ailenin İsrail mahkemelerinde açtığı davaları kaybettiğini ifade eden Sibeyh, tüm tapu ve belgeleri sunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Booking.com ise kullanıcıların nereye seyahat edeceğine şirketin karar vermediğini savundu. Şirket, insan hakları politikalarının titizlikle uygulandığını öne sürdü.

Öte yandan Filistin yanlısı Avrupa Hukuki Destek Merkezi’nin (ELSC), şirket hakkında 2024 yılında başlattığı hukuki sürecin sürdüğü bildirildi. Şikayette, yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı gelirlerin kara para aklama kapsamında değerlendirilebileceği iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi daha önce İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirmişti.