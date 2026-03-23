Karabük’ün Eskipazar ilçesi sınırlarında yer alan Kemikli rampalarında S.Y. yönetimindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, Çerkes istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen aracı durdurmaya çalışan Ünal Özdemir idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobile çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada aracına binmeye çalışan otomobil sürücüsü Ünal Özdemir ile yolcular T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Ünal Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.