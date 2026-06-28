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Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde el freninin çekilmesi unutulan bir otomobilin istinat duvarından aşağı düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 808. Sokak'ta gerçekleşti. Park halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan Ayşe E. ve Emine U., aracın aniden hareket etmeye başlamasıyla büyük bir panik yaşadı.

El freninin çekilmediği anlaşılan ve hızla ilerleyen otomobilin kapısını açarak dışarı atlamaya çalışan Emine U.’nun ayağının üzerinden aracın tekerleği geçti. Kontrolden çıkan otomobil, kısa süre sonra yol kenarındaki istinat duvarından aşağıya düştü. Duvara çarparak düşen araç içerisinde kalan diğer yolcu Ayşe E. de kaza sırasında yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayşe E. ve Emine U., sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.