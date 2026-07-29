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Kaynak: İHA

Bir bazalt fabrikasında meydana gelen iş kazası can aldı. İddiaya göre el freni çekilmeyen tırın hareket etmesi sonucu aracın altında kalan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolu üzerindeki bazalt fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikada çalışan Sedat T., iddiaya göre el freni çekilmediği için hareket eden tırın altında kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri tamamlanan Sedat T.'nin cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı.