Bir anlık dikkatsizlik ilginç bir kazaya sebep oldu. İstanbul Arnavutköy'de el freni çekilmeyen otomobil yaklaşık 50 metre kayarak berber dükkanına girdi. O esnada traş olan müşteri ile berber hafif şekilde yaralanırken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

'ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZA BİR ŞEY OLMADI, MALIMIZA OLDU'

Müşterisinde sıyrıklar olduğunu belirten berber Hasan Sancaktaroğlu ayağının hafif ezildiğini belirterek, "Tıraş ederken bir anda araç dükkanın içine girdi. El frenini çekmeyi unutmuş galiba. Ayağıma çarptı, hafif ezildi. Müşterimin de ufak tefek ezikleri var ama çok şükür canımıza bir şey olmadı, malımıza oldu" dedi.