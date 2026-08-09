Olay, Bahçesaray ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden bıraktığı iddia edilen kapalı kasa hafif ticari kamyonet, bir süre sonra hareket etti.
Kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak Bahçesaray Çayı’na düştü.
KAMYONET SUDA SÜRÜKLENDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Suya düşen kamyonet, çayda bir süre sürüklendikten sonra taşlara takılarak durdu.
Olay sırasında kamyonette ve yolda kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
KAMYONETİ ÇIKARMAK İÇİN VİNÇ SEVK EDİLDİ
Çaya düşen hafif ticari kamyonetin sudan çıkarılması için bölgeye vinç gönderildi. Ekiplerin kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.