Olay, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Adliye çevresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir minibüsten yük indirilirken el freninin boşalması sonucu araç aniden hareket etti.

Kontrolden çıkan minibüs hızla ana caddeye doğru ilerlemeye başladı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Göksel Açıkoğlu, hızlı bir müdahalede bulunarak minibüsü son anda durdurmayı başardı. Olası bir kazanın önüne geçilirken, panik anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan Göksel Açıkoğlu, “Araç burada park halindeydi, ürün indiriliyordu. Birden hareket etti, bağırdım ama durmadı. Dayı koştu ve düştü. Ben de hemen yanına koştum. Karşıdaki komşumuz da yardıma geldi. İkimiz birden araca bindik; biri el frenini çekti, diğeri frene bastı. Böylece aracı durdurmayı başardık. Eğer anayola çıkmış olsaydı, iş daha kötü olabilirdi, çok şükür engelledik” ifadelerini kullandı.