Adana'da tarihi Taşköprü civarında nehre balon dizmek için kayıkla açılan iki kişi akıntıya kapıldı. Can pazarının yaşandığı Seyhan Nehri'nde kadın ve erkek el ele tutuşarak yardım bekledi. Sualtı polisi ve itfaiye eri kadın ve erkeği sırtına alarak kurtardı.



Seyhan Nehri Taşköprü civarına balon dizmek isteyen Şahin A. ve Kader K., kayıkla nehre açıldı. Bir süre sonra akıntının şiddetiyle Şahin A. ve Kader K., kayıkla sürüklenmeye başladı. Taşköprü ayağına yakın kayalara çarpan kayık orada kaldı.



Şahin A. ve Kader K., korku içerisinde el ele tutuşup yardım bekledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sualtı polisleri ve itfaiye ekipleri ikiliyi kurtarmak için çalışma başlattı. Sualtı polisi Kader K.'yı, itfaiye eri ise Şahin A.'yı sırtına alarak kayıktan köprünün ayaklarına getirdi. İkili daha sonra vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı.