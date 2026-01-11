Avrupa futbolunun en büyük rekabeti El Clasico'nun sahnelendiği İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.

REAL MADRID'DEN ARDA GÜLER HATASI

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev finalde gözler Arda Güler'in üzerinde olsa da Real Madrid tarafından açıklanan ilk kadro esamesinde 11'e yazılan milli yıldız sonrasında yapılan düzeltmeyle birlikte yedek oyuncular arasında yer aldı. Real Madrid'in açıkladığı iki 11 listesine göre; Arda Güler'in yerine sahaya çıkan Gonzalo El Clasico'nun ilk yarısına damga vurdu.

EL CLASICO İLK YARININ SONLARINDA ALEV ALDI

Nefes kesen karşılaşmada Barcelona kaptanı Raphinha 36. dakikada gol perdesini açan isim oldu. Real Madrid bu gole 45+1'de Vinicius ile cevap verdi. İlk yarının son dakikalarında alev alan El Clasico'da bu kez Lewandowski sahneye çıkarak 45+3'te Barcelona'yı bir kez daha öne geçirdi. Duraklama anlarının eklenmesiyle birlikte ekstra uzayan ilk yarıda son sözü Gonzalo söyledi ve Real Madrid tekrar eşitliği yakaladı. Vinicius'un attığı golde pası veren Gonzalo, 1 gol, 1 asistlik performansıyla ilk yarıda parladı.