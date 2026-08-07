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Kaynak: Haber Merkezi

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren El Bilal Toure, yeni sezonda Serie A ekiplerinden Parma'nın formasını giyecek.

İtalyan kulübü, Atalanta'dan 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Parma'nın, kiralama anlaşması kapsamında Atalanta'ya 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

Anlaşmada ayrıca 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Parma'nın sezon sonunda bu opsiyonu kullanması halinde El Bilal Toure'nin bonservisi Atalanta'dan alınacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

24 yaşındaki Malili futbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıktı.

El Bilal Toure, siyah-beyazlı ekipte görev aldığı karşılaşmalarda 7 gol atarken 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.