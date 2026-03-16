Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, resmi X hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Malili futbolcu, mesajında siyah-beyazlı taraftarlara destekleri için teşekkür ederken kendisine yönelik eleştirilere de sert ifadelerle yanıt verdi.

'GERÇEK TARAFTARLARA TEŞEKKÜR'

El Bilal Toure, paylaşımında taraftarların desteğine vurgu yaparak, “Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Malili futbolcu, bazı eleştirilere ise sert sözlerle karşılık verdi.

El Bilal Toure, “Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın.” dedi.

Toure’nin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.