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Kaynak: AA

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın imzaladığı kararname kapsamında, ciddi iç karışıklıklar gerekçe gösterilerek 10 eyalet ve 3 kasabada 60 gün süreyle OHAL ilan edilmesine hükmetti.

Kararnamede, OHAL'in güvenlik güçlerine söz konusu bölgelerde "iç güvenliği sağlamak, kamu düzeni ile vatandaşların güvenliğini yeniden tesis etmek, sürdürmek ve kontrol altında tutmak" amacıyla müdahale yetkisi tanıdığı aktarıldı.

Düzenleme ile "halkın hak, özgürlük ve güvencelerini kullanmasını olumsuz etkileyen her türlü suç ve yasa dışı faaliyetin önlenmesi, bunlarla mücadele edilmesi ve etkisiz hale getirilmesini" amaçladığı belirtildi.

Kararname, konut dokunulmazlığını da askıya alarak, güvenlik güçlerinin yasa dışı faaliyet yürütüldüğünden şüphelenilen özel konutlara müdahalede bulunmasına ve bu konutlara girmesine olanak ifade ediliyor.

Devlet Başkanı Noboa daha önce de artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek farklı dönemlerde üç kez OHAL kararı almıştı.

Ekvador, İçişleri Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 9 bin 300 cinayet vakasıyla 2025 yılını rekor seviyedeki cinayet sayısıyla kapattı. Bu tablo, ülkeyi cinayet oranında Latin Amerika'nın en üst sıralarına getirmişti.