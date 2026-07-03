Kaynak: AA

Ekvador Milli Futbol Takımı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki forvet için, "109 maç, 49 gol ve dünyanın en güzel formasıyla dev bir miras. GOAT. Süper Enner. Keçi. Ülkeye kendini adadığın ve onu en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ekvador Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Bu karşılaşmanın ardından Valencia'nın milli takım kariyerini noktalama kararı aldığı bildirildi.