2026 Dünya Kupası E Grubu’nda ilk iki maçını kazanan Almanya ile 1 puanı bulunan Ekvador karşı karşıya gelecek.
New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Öte yandan Galasasaray forması giyen Leroy Sane de ilk 11'de yer aldı.
EKVADOR-ALMANYA İLK 11’LER
Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz