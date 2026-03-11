Alıç reçeli, alıç meyvesinin şekerle kaynatılarak kıvamına getirildiği, marmelat kıvamına yakın veya parça parça dokulu bir reçel türüdür. Alıç meyvesi sonbaharda olgunlaşan, yabani gül familyasından küçük kırmızı meyvelerdir. Ekşi tadı şekerle dengelenince ortaya hafif tatlı, aromatik ve ferahlatıcı bir lezzet çıkar. Genellikle kahvaltıda ekmek üstüne sürülerek veya yoğurtla tüketilir. Geleneksel tariflerde limon suyu eklenerek kıvam ve parlaklık artırılır.

2 KİLOLUK REÇEL YAPMAK İÇİN NE KADAR ALIÇ ALMAK GEREK?

2 kiloluk hazır reçel elde etmek için genellikle 2 ila 3 kilo taze alıç meyvesi kullanılır. Ortalama kayıplar göz önüne alındığında 2,5 kilo temizlenmiş alıç idealdir. Alıçlar çekirdekli ve saplı halde alındığında ağırlığın yaklaşık yarısı atık olur. 1 kilo temizlenmiş alıçla yaklaşık 800 gram ila 1 kilo reçel çıkar. Dolayısıyla 2 kilo reçel hedefliyorsanız 4-5 kilo ham alıç toplamak güvenli olur. Meyveler olgun ve sağlam seçilmeli, ezik veya çürük olanlar ayıklanmalıdır.

ALIÇ REÇELİ İÇİN HANGİ MALZEMELER BULUNDURULMALI?

Standart bir tarif için şu malzemeleri hazırlayın: 2 kilo temizlenmiş alıç meyvesi, 1,5 ila 2 kilo toz şeker, 4-5 su bardağı su, 1 limonun suyu veya yarım yemek kaşığı limon tuzu. İsteğe göre aroma katmak amacıyla 1-2 adet çubuk tarçın, 3-4 adet karanfil veya bir parça zencefil eklenebilir. Bazı tariflerde nohut tanesi veya sirke anası kullanılarak doğal kıvam ve parlaklık sağlanır. Şeker miktarı damak tadına göre ayarlanabilir ancak kıvam için en az meyve ağırlığının yarısı kadar şeker önerilir.

MEVSİMİNDE YAPTIĞIMIZ REÇELİ EVDE NEREDE NE KADAR SAKLAMALIYIZ

Alıç reçeli serin, kuru ve karanlık bir yerde uzun süre tazeliğini korur. En ideal saklama yöntemi steril cam kavanozlarda, ağzı sıkı kapalı halde dolap içi veya kilerdedir. Oda sıcaklığında açılmamış kavanozlar 1 yıla kadar dayanır. Açıldıktan sonra mutlaka buzdolabına kaldırın ve 2-4 hafta içinde tüketin. Derin dondurucuda küçük porsiyonlar halinde saklarsanız 6-12 ay bozulmadan kalır. Nem ve ısıdan uzak tutmak küf oluşumunu önler. Kışlık stok için serin bodrum veya mutfak dolaplarının alt kısımları uygundur.

YAPTIĞIMIZ ALIÇ REÇELİNİ PLASTİK KAPTA MI TUTMALIYIZ?

Alıç reçelini uzun süre saklamak için kesinlikle cam kavanoz tercih edin. Cam, kimyasal etkileşime girmez, kokuyu emmez ve reçelin rengini, tadını korur. Plastik kaplar zamanla reçelin asiditesinden etkilenerek madde salınımı yapabilir, ayrıca plastik kokusu geçebilir. Metal kapak yerine vakumlu veya lastik contalı cam kavanozlar daha güvenlidir. Kısa süreli kullanım için plastik kap kabul edilebilir ancak uzun vadeli stokta cam kavanoz şarttır. Marketlerde satılan hazır reçeller de genellikle cam ambalajda sunulur.

ALIÇ REÇELİNİN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Alıç reçeli, alıç meyvesinin besin değerlerini korur ve antioksidan açısından zengindir. Kalp sağlığını destekler, kan basıncını dengeler, kötü kolesterolü düşürür ve damarları güçlendirir. Yüksek C vitamini ve lif içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir, sindirimi düzenler, kabızlığı önler. Anti-inflamatuar etkisiyle iltihapları azaltır, stres ve anksiyeteye karşı rahatlatıcıdır. Potasyum, magnezyum ve flavonoidler sayesinde kalp ritmini düzenler, göğüs ağrılarını hafifletir.

Zararları sınırlıdır ancak aşırı tüketimde şeker içeriği nedeniyle kilo alımına, diş çürüklerine veya kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Diyabet hastaları düşük şekerli versiyon tercih etmeli veya doktor kontrolünde tüketmelidir. Hamilelik ve emzirme döneminde ölçülü olunmalı, alerjik reaksiyon riski olanlar dikkat etmelidir. Bazı kişilerde mide rahatsızlığına neden olabilir. Genel olarak günde 1-2 yemek kaşığı tüketim güvenlidir ve faydaları ağır basar.