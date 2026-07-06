Kaynak: İHA

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yılın her döneminde yerli ve yabancı dağcıların en çok tercih ettiği rotalar arasında yer almaya devam ediyor. Yoğun tipi, sert rüzgar ve dondurucu soğuğun etkili olduğu parkurda ilerleyen ekip, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düştüğü zorlu koşullara rağmen zirveye ulaştı.

Profesyonel dağ rehberi Resul Civaş liderliğinde tırmanış gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan ekip, olumsuz hava şartlarına karşın rotasını kararlılıkla sürdürdü. Saatler süren zorlu yürüyüşün ardından ekip, Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımlı en yüksek noktasına ulaşarak zirve sevincini yaşadı.

Dağ rehberi Resul Civaş, Ağrı Dağı’nın yılın dört mevsimi ilgi gördüğünü belirterek, "Yaz kış demeden dünyanın her yerinden yerli ve yabancı dağcıları Ağrı Dağı’nda ağırlıyoruz. Artık daha güvenilir bir ortam oluşması nedeniyle katılım her geçen gün artıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen dağcılar, zorlu hava şartlarına rağmen bu eşsiz deneyimi yaşamak için Ağrı Dağı’nı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.