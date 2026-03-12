CHP'li Murat Emir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Emir'in paylaşımına göre Recep Seyhan isimli bir avukat, cezaevlerindeki tutuklu CHP'lileri gezip yalan ifade imzalatmaya ve itirafçı yaratmaya çalıştı.

SUİKAST İDDİASI DA ÇÜRÜMÜŞTÜ

Seyhan hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Emir, "Haziran 2025'te Adem Soytekin'in etkin pişmanlık ifadesinde kendi avukatı olmasına rağmen o ifadeye Recep Seyhan giriyor. Ardından Temmuz-Ağustos 2025'te Kandıra Cezaevi'ne gidip Fatih Keleş’e şantaj yapıyor: 'İtirafçı ol, yoksa suikast dosyasında adın geçecek.' Bu ziyaretten hemen sonra iktidar medyasında uydurma suikast manşetleri atılıyor! Fatih Keleş boyun eğmiyor, kumpas çöküyor ve avukatı aracılığıyla bu şantajı ifşa ediyor. Recep Seyhan, Ağustos 2025'te Sırrı Küçük’e gidip itirafçı yapmaya çalışıyor. Küçük, bu borsa taşeronunu görüşten kovuyor!" dedi.

"Bu adamı cezaevi cezaevi gezdirenin, ona bu dokunulmazlığı verenin kim olduğunu da biliyoruz" diyen Emir, "Kurduğunuz diğer kumpaslardan haberimizin olmadığını mı sanıyorsunuz? Kumpaslarınızı, aktörlerinizi ve tezgâhlarınızı belgeleriyle ifşa etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.