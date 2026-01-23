İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart 2025 tarihinde mezun olduğu İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edildikten bir gün gün sonra gözaltına alınmış, 23 mart günü tutuklanmıştı.

İmamoğlu, 31 yıllık diplomasının iptal edilmesine karşı dava açtı.

İLK DURUŞMA GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖRÜLMÜŞTÜ

İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin açtığı davanın ilk duruşması, 15 Ocak tarihinde İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görülmüştü.

İmamoğlu, duruşmadaki savunmasına, "Diplomamı savunmaya gelmedim. Bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmek istendiğini anlatmaya geldim" sözlerini sarf etmişti.

MAHKEME KARAR VERDİ

Mahkeme, diplomanın iptali ile ilgili İmamoğlu'nun açtığı davayı, oy birliğiyle reddetti.