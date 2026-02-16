Bugün saat 10.00'da başlaması planlanan duruşma saat 11'de başladı.

Ekrem İmamoğlu, diploma iptaline ilişkin savunmasını yapmaya başladı. Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın aktardığına göre İmamoğlu salona girişi sırasında ayakta alkışlandı, ilk cümleleri "Buradayım ve gerçeğim" oldu.

DURUŞMADAN AYRINTILAR GELECEK...

DİLEK İMAMOĞLU SİLİVRİ'DE

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, diploma davasını takip etmek üzere Silivri'ye geldi.

DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, diploma davasının dördüncü duruşmasında hakim karşısına çıkacak. İmamoğlu'nun diploması 31 yıl sonra İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmiş, bu karar kamuoyunda çokça tartışılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki "diplomada sahtecilik" davasının dördüncü duruşması için yarın hakim karşısına çıkacak. Duruşmada savcının mütalaa açıklaması bekleniyor.

8 YIL 9 AYA AKADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen lisans diploması hakkında başlattığı soruşturmanın ardından "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar ceza talep edilen davanın dördüncü duruşması yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda yapılacak.

MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Davanın 8 Aralık'ta yapılan son duruşması öncesi mahkeme başkanı HSK kararıyla değiştirilmiş, yeni atanan mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun idare mahkemesine açtığı yürütmeyi durdurma istemiyle açtığı davanın sonucunun beklenmesine karar vererek davayı ertelemişti. Kararın ardından mahkemede konuşan İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık" diyerek tepki göstermişti. İdare mahkemesiyse İmamoğlu'nun açtığı davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.