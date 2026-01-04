İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart itibariyle tutuklu bulunmaya devam ediyor.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 101 kişiye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat da vardı.

ARAMA MAYIN ARAMA DEDEKTÖRLERİYLE YAPILMIŞ

İmamoğlu’nun ailesine de uzanan soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Balıkesir-Edremit’deki evinin etrafında 20 Haziran 2025’te arama çalışmaları başlatıldı.

medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Haziran 2025 tarihli arama-el koyma kararı üzerine, Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Hasan İmamoğlu’nun Edremit Güre’deki evine yakın arazide 21 Haziran 2025’te, saat 06:00-16:00 sıralarında arama yapıldı.

JASAT ve Jandarma istihbarat ekipleri aramayı yeraltı görüntüleme ve mayın arama dedektörleriyle yaptı.

MAYIN VE "YAŞAMSAL ATIK" ARANMIŞ

İmamoğlu’nun babasının evinin etrafındaki arama tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta yazanlara göre, arama sonucunda 300 metre kare alanda herhangi bir coğrafi bozukluğun olmadığı, “yaşamsal atığa rastlanmadığı” belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da gönderilen tutanağa göre arazide herhangi bir suç veya suç unsuruna da rastlanmadı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu ile ilgili Başsavcılığın kasım ayında hazırladığı 3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 9 Mart 2026 olarak duyurmuştu.