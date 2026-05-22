Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yengesi Hacı Asiye İnan yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki İnan’ın vefatı ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.
CENAZEYE KATILMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI
Gazeteci Gülşah İnce'nin aktardığına göre, acı haberi cezaevinde alan Ekrem İmamoğlu’nun, yengesinin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu belirtildi.
Bakanlık İmamoğlu'nun yengesini son yolculuğuna uğurlamak için cenazeye katılma isteğini reddetti.
CENAZE NAMAZI BEYLİKDÜZÜ’NDE KILINACAK
Hacı Asiye İnan’ın cenaze namazı İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kılınacak. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda partili ismin de katılması bekleniyor.