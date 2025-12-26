23 Mart'tan itibaren Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İsrail’in Filistin'de yürüttüğü işgal ve katliamlara tepki göstererek çağrıda bulundu. "Türkiye bu tabloya seyirci kalmamalı" diyen İmamoğlu, Gazze'de sivillerin korunmasını hedefleyen gerçek bir barış sürecine ihtyaç olduğunu belirtti.

İsrail’in Gazze’de ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıların, insanlığın ortak vicdanını yaralamaya devam etiğini vurgulayan İmamoğlu, bölgede ilan edilen ateşkese rağmen Filistin halkının acısını yok sayan, Gazze’yi bir “gayrimenkul projesi” gibi gören zihniyetin, barış üretmediğini ve umut da vermediğini ifade etti.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM...'

İmamoğlu, iki devletli çözümün ve buna giden her türlü diplomatik zeminin reddedildiğini anımsatarak "Tabloda kazanan yok; kaybeden Filistin halkı ve bölgenin geleceğidir. Türkiye bu tabloya seyirci kalmamalıdır. Diplomatik ağırlığını, kalıcı ve adil bir barışın tesisi için kararlılıkla seferber etmelidir" dedi.

İmamoğlu, Gazze’nin ihtiyacının, yaptırımı olmayan, uygulanmayan ateşkes gibi geçici çözümler olmadığını vurgulayarak, ihtiyacın şiddetin sona ermesi ve sivillerin korunmasını hedefleyen gerçek bir barış süreci olduğunu söyledi.

"Bu süreç, Filistin halkının güvenliğini, onurunu ve temel yaşam haklarını merkeze almalıdır." diyen İBB Başkanı Gazze’nin geleceğinin, Filistinlilerin iradesi, uluslararası hukuk ve insani sorumluluk temelinde şekillenmesi gerektiğini dile getirdi. İmamoğlu "Adalet ve gerçek bir siyasi irade olmadan, barış sadece sözde kalır" ifadelerini kullandı.