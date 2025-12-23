İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen 'İBB davası'nda ilk duruşma tarihi 9 Mart 2026 olarak belirlenmişti. 3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede çok sayıda mali suçlamalarla birlikte 'çevrenin kasten kirletilmesi' dahil 17 suçlama var.

Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken sosyal medya paylaşlarına devam ediyor. İmamoğlu yayınladığı yeni video mesajında "Yine en güzel bayramları, en coşkulu şekilde, birlikte kutlayacağız. Hiç merak etmeyin, çok yakın o günler" ifadelerini kullandı.

“Çok yakında en güzel bayramları birlikte kutlayacağız” diyen İmamoğlu "Hep birlikte pırıl pırıl aydınlığa koşarsak eninde sonunda mutlaka başarırız. Hazır mıyız İstanbul? Milletimizin yeni zaferleri için hazır mıyız? Güzel bir geleceğe hazır mıyız?.. Unutmayın Atatürk, gençlerden aldığı o büyük güçle yola çıkmıştı. Ben hepinizi çok seviyorum, hepinize çok güveniyorum, hepinizin geleceği aydınlık olsun." dedi.

