Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Babalar Günü"ne özel hazırlanan videolu mesajı kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi X hesabı üzerinden paylaşılan gönderide, adalet ve umut dolu bir gelecek temennisine yer verildi.

Aday ofisi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ülkenin bütün çocukları korkunun değil, umudun, ayrışmanın değil, kardeşliğin, umutsuzluğun değil, adaletin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Bugün evladını düşünen her babanın, evladına hasret kalan her babanın, babasını özleyen her evladın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız."

Ekrem İmamoğlu’nun kendi ses tonu örneklenerek yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan videolu mesajda ise şu sözler kaydedildi:

""Babalar günü, bazıları için bir kutlama günü. Bazıları için bir telefon bekleyişi, bazıları içinse yalnızca bir özlem. Baba olmak sadece bir çocuğun elini tutmak değildir. Bazen kendi korkularını içine gömüp güven vermektir. Bazen eve yorgun dönsen de gülümsemektir. Bazen evladının geleceği için bugünün yükünü sessizce taşımaktır. Bu ülkenin milyonlarca babası yıllardır bunu yapıyor. Kimi tarlada, kimi dükkanında. Kimi emekli maaşıyla ay sonunu getirmeye çalışırken çocukları için daha güzel bir yarın kurmanın mücadelesini veriyor.

Ben de bir babayım. Evlatlarıma bırakacağım en büyük mirasın dürüstlük, vicdan ve umut olduğuna inanıyorum. Ve biliyorum ki bu ülkenin bütün çocukları korkunun değil, umudun, ayrışmanın değil, kardeşliğin, umutsuzluğun değil, adaletin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Bugün evladını düşünen her babanın, evladına hasret kalan her babanın, babasını özleyen her evladın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız."