Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Mutlak butlan kararını değerlendiren İmamoğlu, bu kararın Terörsüz Türkiye sürecini nasıl etki edeceğine dair de açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN TARAFINDAN YOK EDİLİYOR"

İmamoğlu, "Bu şartlarda Kürt sorununun çözümü için zor bir yola da girilmiş oluyor mu? Gerçi İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan bayram sonrası yasa çalışmalarının başlayacağını söyledi." sorusuna, "Çok üzgünüm… Gerçekten çok üzgünüm. Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefi, milletin barış içinde ve huzurlu bir Türkiye umudu bizzat Erdoğan tarafından yok ediliyor. Sayın Pervin Buldan’ı, çabasını büyük bir saygıyla karşılıyorum. Fakat bu ülkenin başı, milletin kaderi için böylesine önemli bir süreci sabote etmek için elinden geleni yapıyor. Milletin ve siyasetin ilmek ilmek inşa ettiği barış umudunu milletin tepesine indirdiği balyozlarla yıkmaya çalışıyor." şeklinde yanıt verdi.

"TÜRK GÜN YÜZÜ GÖRMESİN ZİHNİYETİYLE YOL YÜRÜYOR"

İmamoğlu, "Hazırlayalım, biz de destek verelim ve çıkaralım yasayı. Fakat demokrasi elden gittikten sonra, hukuk ayaklar altına alındıktan sonra hangi barış, hangi huzur, hangi yasa diye sormayacak mı bu millet? Bütün gözler görüyor, fakat diller susuyor. Erdoğan hala 'Kürt anasını görmesin' zihniyetiyle iş yapıyor. Hatta aynı zamanda 'Türk gün yüzü görmesin' zihniyetiyle yol yürüyor. Açık açık söylüyorum: Seçimlere kadar süreci devam ettirip, her türlü hukuksuzlukla seçimleri kazanıp, süreci bitirmenin ve yeniden bu milletin evlatlarının kanına girmenin hesabını yapıyor." dedi.

"TOPLUM BÜYÜK GÜVENSİZLİK İÇERİSİNDE"

Sözlerinin devamında "Defalarca aldandığını ifade ederek milletini aldatan iktidar, ne yazık ki bu tarihî süreçte de koltuk menfaati ile tereddütsüz milletimizi aldatmaya devam etmektedir." diyen İmamoğlu, toplumun süreçle ilgili büyük bir güvensizlik de yaşadığını belirterek, "Millete ihtiyacı olan güveni vermeden, soru işaretlerini gidermeden atılacak adımlar ülkemize daha büyük zararlar vermeye gebedir. Toplum çok büyük bir güvensizlik içerisinde. Gerçekten yürekten söylüyorum bunları, insanımızın ihtiyacı olan güveni vermek hepimize düşüyor. O güven de milletin hakkını sonuna kadar savunmaktan geçiyor. Milletimizin birbirine doyasıya sarılması için önümüzde tek engel vardır. Bu topraklarda halay da horon da dik oynanır. Dik durulur, dik yürünür. Hep birlikte dik duralım, dik yürüyelim. Bu milleti kandırmaya çalışanlara izin vermeyelim.'' ifadelerini kullandı.