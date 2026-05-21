Ekrem İmamoğlu, CHP'de 'mutlak butlan' kararına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
İMAMOĞLU: 'TÜRKİYE'YE, DEMOKRASİYE, CUMHURİYET'E BİR DARBEDİR'
Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X platformundaki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız.
Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir.
Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır."