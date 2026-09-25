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Kaynak: Haber Merkezi

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İmamoğlu’ndan ‘Fon Vurgunu’ Çıkışı: "SPK Yöneticileri Görevden Alınmalı, Siyasi Ayak Araştırılmalı"

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sermaye piyasalarında yürütülen son soruşturmalara dair sosyal medya hesaplarından bir değerlendirme yayımladı.

"Asrın Soygunu Fon Vurgunu" olarak tanımladığı olayın ülke ekonomisinde ağır bir tahribat yarattığını belirten İmamoğlu, iktidarın ekonomi yönetiminin süreçte Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) baş sorumlu olarak gördüğüne dikkat çekti.

İmamoğlu, "SPK yöneticileri, üyeleri ve denetleme yetkisi olan herkes soruşturmaya tabi tutulmalı, derhal görevden alınmalıdırlar. Soruşturmanın selameti açısından bu şarttır. Tüm işlemler eş, dost, yandaş ayrımı olmadan yürütülmelidir. “Asrın Soygunu Fon Vurgunu” siyaset ayağı olmadan yürütülemez! Siyasi bağlantıları derhal tespit edilmelidir!" dedi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül tarihinde yedi farklı portföy yönetim şirketinin idaresinde bulunan 131 fon için tasfiye kararı almıştı. Kurulun paylaştığı verilere göre, tasfiye edilen bu fonlarda 455 bini aşkın yatırımcı yer alıyordu.

Soruşturmanın kapsamının genişlemesiyle birlikte 21 Eylül'de yeni bir adım atıldı ve dokuz şirket ile bu kurumlarda görevli yöneticilerin mal varlıklarına dondurma kararı getirildi. Hakkında işlem yapılan şirketler ise şu şekilde sıralandı: Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.