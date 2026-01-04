CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan videolu mesaj yayımladı. İmamoğlu, "2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak" dedi.

İmamoğlu, video mesajına, "Milletimiz sonuna kadar adalet için, hak ve hukuk için mücadele etmeye kararlıdır. Aziz milletimizin hakkı özgürlüktür" notunu düştü.

İmamoğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

sevgili yurttaşlarım,

2025 hepimiz için çok zorlu bir yıl oldu, bir yandan hayatın her alanına yansıyan eşitsizliklerle,

bir yandan adaletsizlikle, bir yandan da, tarihimizin en derin ekonomik kriziyle mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz.

Şunu bilmenizi isterim ki, yaşadıklarımızın tamamı, millet iradesine rağmen, sürdürülmeye çalışılan kara düzenin eseridir. İş bulamayan gençler, çocuklarına harçlık veremeyen anneler babalar, sokağa çıkamayan emekliler ve yoksullukla, açlıkla geleceksizlikle yüzleşen milletimizin hali, acı bir gerçektir, adaletsizlik eşitsizlik ve geçim sıkıntısı, artık hayatımızın rutini haline gelmiştir. Bu kara düzen topluma çaresizliği, derin yoksulluğu, korkuyu ve sürekli kaygıyı yaşatıyor. Asla başınızı öne eğmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin. Millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu unutmayın.

2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak. Dayatmacı baskıcı, otoriter anlayış hiçbir zaman başarılı olamamıştır. İnsan düşünür, fikir üretir sorgular, hakkını arar ve daima ileri hamle yapar.

Milletimiz susmaz, susturulamaz kuşatılamaz. Türkiye'nin yürüyüşü asla durdurulamaz.

Aziz milletimizin hakkı özgürlüktür. Milletimiz her zaman adaletin, hak ve hukukun korunması için,

sonuna kadar mücadele etmeye kararlıdır. Çocuklar gençler, anneler babalar emekliler, işçiler esnaflar umut sizsiniz, umut millettir ve milletimizin iradesidir. Milletin istediği olacak ve milletimizle kazanacağız, bir avuç kötü akıl kaybedecek. Mücadelemiz büyüktür, mücadelemiz adalet, hürriyet bereket, demokrasi huzur ve gelecek mücadelesidir. Sevgili çocuklarımız, her alanda eşitliğin tadını çıkararak, okulunuza neşeyle gideceğiniz günler yakındır, güzel yüzlerinizde aydınlık, geleceğimizi müjdeleyen gülücükleri şimdiden görüyorum. Kıymetli gençler, özgür bireyler olarak geleceğe güvenle bakacağınız. Bilimde teknolojide dünyayla yarışacağınız, hayal ettiğiniz kariyere ulaşacağınız günler yakındır. Başarmanın mutluluğuyla, pırıl pırıl parlayan gözlerinizdeki özgüveni, şimdiden hissediyorum.

Anneler babalar, emekliler emeklerinizin karşılığını, aldığınız onurlu bir yaşam için, gerekli tüm koşullara ulaşacağınız günler yakındır.

Güvende hissetmenin huzuruyla yaşayacağınız gururu şimdiden duyuyorum. Ve asla unutmayalım.

Hak gelecek haksız gidecek. Bu topraklarda hep millet galip gelecekç Sizleri çok seviyorum,

milletime çok güveniyorum"