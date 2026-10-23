Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vurguncular son kozları MEDYA VURGUNU ile halkın haber alma hakkını gasp ediyor." diyerek vatandaşı gazete almaya ve bağımsız medyaya sahip çıkmaya davet etti. "Okuyun, okutturun" diyen İmmaoğlu, vatandaşlara YENİÇAĞ Gazetesi'nin yanısıra bazı gazeteleri de önerdi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Sana savaş açtılar ey halkım!
Vurguncular son kozları MEDYA VURGUNU ile halkın haber alma hakkını gasp ediyor.
Televizyonlar, sosyal medya hesapları, haber siteleri, YouTube kanalları kapatılıyor!
Halk düşmanlarına karşı ayağa kalkın, GAZETE satın alarak yanıt verin.
Okuyun, okutun, anlatın…
Konuşun, konuşturun…
Sözcü
Cumhuriyet
Karar
Birgün
Tavır
Milli Gazete
Korkusuz
Evrensel
Yeniçağ
Oksijen
Nefes
Ayrıca bütün bağımsız gazeteci ve habercileri de takip edin, abone olun!
Hep beraber bu kara düzeni bitireceğiz!