Ekrem İmamoğlu, Sözcü'den Ali Macit'in sorularını yanıtladı. PKK'lılara siyasi af çıkaran çerçeve yasa ve çözüm sürecini değerlendiren İmamoğlu, çözümün AK Parti tarafından manipüle edildiğini söyledi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

Milletimize bir gün 'terörist', ertesi gün 'vatan haini' dediler; sonra dönüp masa kurdular," diyen İmamoğlu "Bu milletin kırk yıllık ızdırabının yirmi beş yılında AK Parti iktidarı vardır. Atılmayan demokratik adımlar da çözümün önüne konulan manipülasyonlar da ortadadır. Şimdi kimse kendisini terörsüzlüğün şampiyonu ilan edip bütün siyaseti peşine dizmeye kalkmasın. Ne Türkün ne Kürdün buna tahammülü vardır.