Kaynak: Haber Merkezi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde İBB Davası'nın görüldüğü yeni duruşma salonundan ayrılan İmamoğlu, "makam arabası" davasının görüleceği eski duruşma salonuna geçti.

Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunda seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özeti okunmasıyla duruşma başladı.



'ENTERESAN DURUŞMALARA ÇIKIYORUM'

Sanık kürsüsüne gelen Ekrem İmamoğlu, çok yanlış bir davanın açıldığını düşündüğünü belirtti.

"Enteresan mahkemelerde duruşmalara çıkıyorum. Yüce Türk yargısının bu şekilde meşgul edilmesini sağlayan talebi yanlış buluyorum" diyen İmamoğlu, son 6 ayda 100. duruşmaya katıldığını söyledi.

İmamoğlu önceki davalarda da adaletsizlikleri anlatmaya çalıştığını ifade etti.

"Bana yönelik yürütülen yargı saldırısının parçası olarak doğmuş siyasi davalardan birisindeyiz ne yazık ki" diyen İmamoğlu, Türkiye'de yüzde 85 oranında yargıya güvensizlik olduğuna dikkati çekti ve "Bundan rahatsız olmayan varsa ben onun vatanseverliğini sorgularım" dedi.

Sözlerinin öfkeden değil hakikati dile getirme sorumluluğundan olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet çok kıymetlidir. Cumhuriyete olan inanç benim şu andaki direncimin en büyük kaynağıdır. Ben bu güzel vatanda zalimlerin, çok küçük, minicik, miniminnacık azınlık olduğunu düşünüyorum. Ben onların pervasızlığına müsaade edecek, onlar karşısında susacak birisi değilim" diye konuştu.





'İTİRAFCILIK İNSANIN KENDİSİNİ KUSMASIDIR'

Tutuklananların iftira mekanizmasına dönüştürüldüğünü söyleyen İmamoğlu, Prof. Dr. Yalçın Küçük'ten alıntı yaparak, "İtirafçılık insanın kendisini kusmasıdır. O kusmuk kusmuk halleri yaşadık" ifadelerini kullandı.

Makamın hayatında hiçbir zaman önceliği olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Yalakları sevmem, makamdan beklentisi olanları sevmem, kınarım. El öptürenleri de sevmem. Kula kulluk etmenin inancımıza aykırı olduğunu bilen bir kulum" dedi.



'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER'

"Belediye başkanlığını büyük odalarda oturup uzun konvoylarla dolaşmanın aracı olarak görmediğini" vurgulayan İmamoğlu, "Benim için makam milletin verdiği geçici görevdir, seçimle gelen seçimle gider" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ekrem İmamoğlu 'makam aracı' davasında hakim karşısına çıktı