İktidar, CHP'li belediyelere yönelik yargı yoluyla sistematik baskısını sürdürüyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerine su kesintileri ve konser soruşturmaları gidildi.

Öte yandan tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Silivri'de ziyaretler sürüyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'nde İBB 2025-2026 bütçesine ilişkin aktardığı verileri köşesine taşıdı.

'SAYILARI ART ARDA SIRALADI'

Görüşmeye ilişkin Balbay, "7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi. Sunum yapar gibi sayıları art arda sıraladı" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları ile görüşmeye ve verilere ilişkin öne çıkan kısımlar şöyle:

"Şunu övünçle belirtmek isterim; Şubat 2026 itibarıyla devlete olan borcumuzun tamamını ödemiş oluyoruz. SGK primleri, vergiler, her şey...

2020 yılında İstanbul’un dört metro hattının yapımı için 580 milyon dolarlık Eurobond finansmanı sağlamıştık. 9 Mart 2025 itibarıyla bu borcun tümünü, kuruşu kuruşuna ödedik. İstesek taksit ertelemeleri yapabilirdik.

Sadece bu iki durum İBB’nin nasıl yönetildiğini anlatmaya yeter. “Yönetemezler, İBB’yi batıracaklar” diyorlardı. 2025’te merkezi yönetim, payımızdan 39 milyar TL kesti. 2025 bütçe gerçekleşmelerinde 32 milyar TL gelir fazlası öngörülüyor.

Üniversiteli öğrencilere verilen burs 15 bin TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı; kontenjan nedeniyle burs alamayan gençlere ise 5 bin TL’lik kıyafet desteği sağlandı. 70 TL’ye yemek sunulan Kent Lokantalarının sayısı 17’den 19’a yükseldi.

'İSTANBUL’UN GÜCÜ SINIRLARINI AŞTI'

İstanbul’un gücü sınırlarını da aştı. Söz verdiğimiz Elazığ’da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Çayıralan Sosyal Tesisleri açıldı."

Balbay, İBB'ye yönelik yargı sürecine ve tutuklu yöneticilere dikkat çekerek "İBB’nin 100’den fazla bürokratı tutuklu. 1000’den fazla çalışanı soruşturma geçirdi, ifade verdi. Bütün bunlar yaşanırken iktidar, 'İBB’yi bitirmişler, batıracaklar' propagandası yaptı. Sonuç yukarıda" ifadelerini kullandı.