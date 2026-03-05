23 Mart 2025'ten beri tutuklu olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 Mart'ta görülmeye başlanacak İBB davası öncesi BBCTürkçe'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu, "Çıkış yolumuzu milletimizle paylaşmak adına önemli bir siyasi çalışmayı gerçekleştirdiğim bir süreçteyim" dedi.

"SADECE HUKUKİ SAVUNMAYA HAZIRLANMIYORUM"

İBB davasının duruşmaları İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi Kampüsü'nde 9 Mart'ta başlayacak. İBB'nin "Yolsuzluk" iddialarına 9 Mart'ta başlayacak davanın iddianamesinde İmamoğlu "suç örgütü" kurduğu iddiasıyla yargılanıyor. İmamoğlu, davayla ilgili hazırlıklarını söyleyerek şunları aktardı:

"Öncelikle, İBB Davası ismiyle bu ülkenin şerefli insanlarına, siyasetçilere, bürokratlara, belediyelerimizdeki işine gücüne bakan, siyasetle ilgisi ve alakası olmayan çalışanlara bile yolsuz, hırsız yaftasını koymaya çalışan bu girişimin ne olduğunu cümle aleme anlatmak adına büyük bir hazırlık yapıyorum. Sadece 19 Mart'ta başlayan kumpas sürecini değil, Türkiye'ye yıllardır yaşatılanları milletin vicdan mahkemesine çıkartacağımız bir duruşmaya hazırlanıyorum. Aynı zamanda ülkemizin adaletten devlet yönetimine, dış politikadan ekonomiye, tarımdan eğitime yaşadığı durumu ve çıkış yolumuzu milletimizle paylaşmak adına önemli bir siyasi çalışmayı gerçekleştirdiğim bir süreçteyim"

İmamoğlu, "Çok okuyor, çok yazıyorum. Milletimizin hislerini duyuracağım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"NE KAÇMASI, ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE YÜRÜDÜĞÜMÜZ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Ekrem İmamoğlu tutuksuz yargılanmasının hakkı olduğunu söyleyerek ve bunu şu ifadelerle gerekçelendirdi:

"Kaçma şüphem mi var? Ne kaçması, ben Çankaya Köşkü'ne yürüdüğümüz günü bekliyorum! Delilleri karartma şüphem mi var? Geçen 11 ayda iftiralarına bir tane delil bulabildiler mi? Delil mi var ki karartacağım?"

"O ADAYA DESTEK OLURUM"

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili, "adaylığında ısrarın muhalefete zarar vereceği yönündeki" yorumlara dair görüşüyle ilgili soru üzerine, öncelikle bunun kişisel bir kararla ortaya çıkmadığını vurguladı ve "19 Mart kumpasından sonra 15,5 milyon vatandaşın tercihiyle aday oldum" dedi. Adaylığının kendisiyle ilgili bir mesele olmadığını belirten İmamoğlu, "Daha büyük bir meselenin parçası.

Daha büyük mesele de şu: Türkiye bir demokrasi olarak kalacak mı, kalmayacak mı? Türkiye, iktidarların seçim yoluyla değiştiği bir ülke olarak kalacak mı, kalmayacak mı?" ifadelerini kullandı. İmamoğlu adaylık tartışmalarıyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi adıma şunu belirtmekte bir an bile tereddüt etmem: Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum. Benim meselem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun meselesi değildir. Mesele Türkiye meselesi, mesele demokrasimizin akıbeti meselesidir. Dolayısıyla, ülkenin hayrına, demokrasimizin menfaatine hangi yol daha etkin bir şekilde hizmet edecekse zamanı geldiğinde ben de o yolun yolcusu olurum."

"BAŞKASI OLSUN DEMEK KOLAY..."

Ekrem İmamoğlu, bütün bu yorumlarının yanında, "İmamoğlu olmadı başkası olsun" demeyi de doğru

bulmadığını belirtti:

"Ancak şunu da vurgulamak isterim: İktidar yargı kumpasıyla rakibini oyun dışına ittiğinde, 'Tamam o zaman başka adayla yarışalım' dersek bugün İmamoğlu'na yapılan, yarın da başkasına yapılır. Bunu da görmek, buna uygun davranmak lazım. 'İmamoğlu olmadı başkası olsun' demek kolay, ancak bu yol da yol değil. Bu zorbalığa başımızı eğmemeliyiz. Milletin talimatı da budur. Bugün bana yapılanın yarın başkasına yapılmayacağını kim garanti edebilir? Dolayısıyla, yapmamız gereken öncelikle iktidara 'milletin iradesinin karşısında duramazsın' demek. 'Türkiye'yi iktidarların seçimle değiştiği bir ülke olmaktan çıkaramazsın' mesajını en güçlü şekilde vermektir."

"DEMOKRASİ YANLISI TÜM KURUMLAR BİR ARAYA GELMELİ"

İmamoğlu bunun için gelecek seçimlerde demokrasiden yana herkese bir araya gelme çağrısı yaptı. "Bugün beni engelleyen yarın da başkasını engeller. Bu yüzden, önümüzdeki seçimler için başta partim CHP olmak üzere bütün muhalefet partilerinin, onlar da yetmez, demokrasiden yana bütün kurumların, bütün demokratik örgütlerin, bütün çevre ve inisiyatiflerin, demokrasiden yana herkesin bir araya gelip birlikte bir yol inşa ettiği bir seçenek geliştirmemiz gerekiyor." diyen İmamoğlu, "Pusulada tek aday olmasını mı planlıyorlar? Köy derneği seçimi gibi tek adayla mı gideceğiz seçime? Ham hayaller ve boş işler peşindeler" diye konuştu.