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59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün savunma yapacak. İmamoğlu Pazartesi günü casusluk ve diploma davalarında savunma yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu dün görülen 63. celseye "tedbir" kararı uygulanarak getirilmemişti. Duruşmanın düzenini bozduğunu söyleyen mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun savunmasını yapacağı zaman salona getirilmesi yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

İşte duruşmada yaşananlar:

10.58 "HERKES BİLİYOR ZARLARIN HİLELİ OLDUĞUNU"

Keleş'in avukatı İnce, savunmasına Leonard Cohen'in şarkısına atıfta bulunarak, "Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu" dedi.

10.45 DURUŞMA BAŞLADI

Bugün savunma yapacak olan Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları ve coşku ile salonda karşılandı.

Duruşmanın 64. celsesi saat 10.45 itibarıyla başladı.

Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce, yarım kalan savunmasına devam ediyor.