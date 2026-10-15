Kaynak: Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası’nın 99'uncu duruşma bugün görüldü. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde gerçekleşti. Duruşmayı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında İBB Davası'nda kürsüde savunma yaparken soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi olarak "kamu görevlisine görevinden dolayı aleni hakaret” gösterildi.

Başsavcılık tarafından re'sen başlatılan soruşturmanın sebebinin İmamoğlu'nun savunması esnasında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile telefon görüşmesini anlatması ve bunu anlatırken taklit yapması olduğu öne sürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun 15/10/2026 tarihli duruşmadaki, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

18:25 DURUŞMA SONA ERDİ

İmamoğlu, savunmasını sürdürürken “Sayın başkan, eğer izin verirseniz savunmamın kalanına yarın devam etmek isterim” dedi. Mahkeme başkanının bu talebi onaylaması üzerine duruşma günü sona erdi.

İmamoğlu’nun savunmasını yarın öğlen tamamlaması, ardından çapraz sorgusu ve avukat savunmalarıyla ikinci celsenin tamamlanması bekleniyor.

17:30 KAMU ZARARI İDDİALARINA YANIT: 110 MİLYAR LİRALIK CEBECİ MADEN SAHASI SUÇLAMASI

Ardından İmamoğlu, iddianamede oluşturulduğu öne sürülen 156 milyar TL’lik kamu zararı iddiasının 110 milyar TL’sini oluşturduğu belirtilen Cebeci Maden Sahası’ndaki hafriyat dökümü üzerinden yöneltilen suçlamalara karşı konuştu.

Söz konusu alanda Valilik, MAPEG ve TMSF’nin yetkili olduğunu belirten İmamoğlu, Cebeci Maden Sahası’ndaki faaliyetlerin İBB’nin tek başına karar verebileceği bir alan olmadığını belirtti.

İmamoğlu, 25 Eylül 2019’da, göreve başlamasından önce yapılan koordinasyon toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve MAPEG yöneticilerinin bulunduğunu aktardı. Komisyonun işleyişine ilişkin kayıtların ve toplantı tutanaklarının dosyaya getirilmesi gerektiğini belirterek ilgili kamu görevlilerinin dinlenmesini istedi.

İmamoğlu ilgili kısımda şöyle konuştu:

"Sahanın kantar sorumlusuna sahayı hangi ekibin denetlediği soruldu. Cevabı aynen okuyorum. ‘Ayda bir MAPEG gelirdi. Çevre Bakanlığı'ndan gelirlerdi. Orman Bakanlığı'ndan devriye ekibi sabah öğlen akşam devriye atardı. Sultangazizabıtası devriye atardı.” Bak İBB yok. İBB yok, sayın başkan. Devletin bütün kurumları o sahadaydı ve hiçbiri kaçak döküm var diye tek bir tutanak tutmadı. Tek bir tutanak tutmadı. Var mı dosyanıza gelen?

Bunun iki açıklaması olabilir. Ya kaçak döküm hayalidir ya da yetkili bütün kurumlar görevini ihmal etmiştir, suç ortağıdır. Biz değiliz. Onlar suç ortağıdır. Üçüncü bir ihtimal yok. Tekrar ifade ediyorum. MAPEG gelirdi, Çevre Bakanlığı'ndan gelirlerdi, Orman Bakanlığı devriye atardı, Sultangazi zabıtası devriye atardı.

İnceleme talimatını veren benim. Suç duyurusunda bulunan benim. Valiliğe gelip birlikte çözelim diyen benim ve bu konuda suçlanan da benim.

Bu neye benziyor biliyor musunuz? Aynı zarfa atılmış 4 pusuladan yalnız birini geçersiz saymak gibi bir şey. 6 Mayıs’ta seçimi iptal eden akılla ya da içinde akıl olduğunu varsaydığımız zihniyetle aynı zihniyet. Bunu yazan zihniyet. Valiliği, Bakanlığı, MAPEG’i, Emniyeti, ilçe belediyesini görmeyen bir akıl, hiçbir yetkisi olmayan İBB’ye 110 milyar yerin altındaki maden yok oldu diye zarar yazıyor.

Peki bu kurumlardan tek bir kişinin ifadesi alındı mı? Gözaltı demiyorum, tutuklama demiyorum; ifade diyorum. Alınmadı, alınmadı. İddianamede bu kurumların adı bile geçmiyor."

İmamoğlu ayrıca, tutuklu bulunduğu dönem olan 2025 yazında, aynı sahadaki dökümün kayyım atanan şirket tarafından sürdürüldüğünü, İBB’nin izinsiz döküm nedeniyle ceza kestiğini ancak TMSF yöneticileri hakkında soruşturma açılmadığını açıklayarak ilgili belgeleri mahkeme salonuna yansıttı.

'53 MİLYAR TL’LİK KAMU ZARARI İDDİASI DA İŞİN ULUSLARARASI KOMEDİSİ'

Yurt dışı krediler ve tahvillerden 53,5 milyar TL kamu zararı oluştuğu iddiasına karşı da konuşan İmamoğlu, İBB'ye kredi veren bankaların hiçbirinin şikâyetçi olmadığını, dava açmadığını ve ihtar göndermediğini belirtirken “Mağdur ‘Mağdur değilim’ diyor, savcılık ‘Hayır, mağdursun’ diye ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

Kredi veren finans kuruluşlarının yüzlerce avukatı bulunduğunu ve sözleşmelerine kapsamlı hükümler koyduğunu vurgulayan İmamoğlu, dolandırıldığı söylenen bankaların İBB ile tekrar anlaşmalar yaptığını belirtirken söz konusu süreci şu sözlerle aktardı:

“Bu da trajedinin, komedinin uluslararası boyutu. Birisi taş ocağı boyutuydu, birisi Cebeci boyutuydu, bu da uluslararası boyutu. Bu tam bir komedi.

Bu krediler nasıl alınır? Bir belediye yurt dışından keyfine göre gidip kredi alamaz. Önce proje, kamu yatırım programına alınır. Sonra, bunlar öyle kolay işler değil, kamu yatırım programı için ben 3 yıl, 5 yıl bekledim. Sonra belediye meclisi onay verir. Sonra Hazine’den dış finansman izni alınır. Tahvil içinse SPK’nın onayı gerekir. Her finansman, ödeme planı ve sözleşmesiyle Hazine’ye bildirilir. Bu onaylar olmadan bir kuruş bile yurt dışından bu ülkeye getiremezsiniz.

Peki bu iddia ve bu rakam nasıl çıkarıldı? 2019-2025 arasında İBB ve İSKİ'ye 69,5 milyar liralık finansman gelmiş. Bunun içinden 4 kalem zarar sayılmış. 13,63 milyar projeyle doğrudan ilişki kurulamayan harcamalar, 19,85 milyar lira yabancı bankalara yapılan geri ödeme, 13,84 milyarı da İBB iştiraklerine yapılan ödemeler. 6,19 milyar da birebir bağlantı kurulamayan kısım.

Başlığında ne var? Yalnızca bir BDDK raporu ve bir MASAK raporu. Bir tek itirafçı yok, bir tek tanık yok, bu eylemde itirafçı cümlesi bile yok. Yalnızca bizim belgelerimiz var ve yine de suç diye yazılmış. Dedim ya, 560 kuruş bulamayınca ya nasıl uydururuz diye bir şey dememiz lazım. 560 milyarlık yolsuzluk dedik, gittik bunu Ankara'da Beştepe'ye de anlattık. 560 milyar dedik, bir şey gösteremezsek bu adam bizi döver.”

İmamoğlu, iddianamede yer alan en büyük tutarlı işlemlerden biri olarak gösterdiği Türkiye’nin ilk belediye yeşil tahvilini örnek verdi. İBB tarafından 2023’te Londra’da ihraç edilen tahvilin yaklaşık 715 milyon dolar tutarında ve beş yıl vadeli olduğunu belirten İmamoğlu, 200’ü aşkın yatırım kuruluşundan yaklaşık 2,6 milyar dolarlık talep geldiğini söyledi.

16:30 İDDİANAMEDEKİ ÖRGÜT ŞEMASINA İLİŞKİN KONUŞTU

İmamoğlu, İBB iddianamesinde kendisinin altında örgüt yöneticisi olarak gösterilen isimlere ilişkin ise şöyle konuştu: “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teşkilat yapısını sizlere gösterdim. Burada altı isim var: Murat Ongun danışmanım, Fatih Keleş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yaptı ve İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü başkanlığı yaptı, Ertan Yıldız danışmanım, Adem Soytekin bir iş adamı, Hüseyin Gün’ü hiç tanımıyorum, Murat Gülibrahimoğlu’nu çok az tanıyorum ve bir iş adamı” dedi.

Murat Ongun’un 11 yıldır çalışma arkadaşı olduğunu belirten İmamoğlu, “Gerçekten dürüstçe, mesleğine bağlı, çalıştığı insanla uyum içerisinde ama bir o kadar da eleştirel tarafı yüksek, yanlışı masaya koyan, doğruyu bulmak için benimle müzakere eden, karşı çıkan, kendi fikrini ortaya koyan bir arkadaşımız. Yani benim çalışma arkadaşım, yol arkadaşım” diye konuştu. Ongun’un örgüt yöneticisi olarak gösterilmesini eleştiren İmamoğlu, “Böyle bir çalışma dönemini geçirdiğimiz bir insanı, iddia makamı nasıl bir örgüte ve bir örgüt yöneticiliğine bağladığını gerçekten şaşkınlıkla izlemekteyim” ifadelerini kullandı.

Fatih Keleş’in 2000’li yılların başından beri tanıdığı bir iş insanı olduğunu söyleyen İmamoğlu, Keleş’i CHP’ye katılmaya kendisinin davet ettiğini belirtti. Keleş’in İBB Spor Kulübü başkanlığı döneminde spor bütçesini düşürerek amatör branşlara ve genç sporculara ağırlık verdiğini anlatan İmamoğlu, “Tokyo’da, Paris’te 11 olimpiyat ve paralimpik madalyasını bu ülkeye kazandıran bir kulübün başkanlığını yaptı. 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’a kazandırılmasına katkı sundu” dedi.

Ertan Yıldız’ın 2014-2019 döneminde tanıştığı bir iş insanı olduğunu belirten İmamoğlu, Yıldız’ın 2019 seçim çalışmalarına katılmak istediğini, seçimin ardından da iştiraklerden sorumlu belediye başkan danışmanı olarak görevlendirildiğini söyledi. İmamoğlu, İBB iştiraklerinin önceki dönemde birbirinden kopuk yapılar halinde çalıştığını savunarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 32 iştirakinin tamamının hesap verebilirliğini, kurumun bir parçası olduğunu ve toplumun buradan hak talep ettiğini, şeffaflığını öne koyarak bir mekanizma geliştirilmesi gerektiğini söyledim. 32 iştiraki birden denetleyen, takip eden ve kararların alınması noktasında yetkili bir forma Ertan Bey’i görevlendirdik. Ertan Bey’in görevi budur” diye konuştu.

İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Adem Soytekin’i ise 2007-2008’den beri tanıdığı bir inşaatçı olduğunu belirterek, “İşini hızlı yapar, iyi bir kaba inşaat ustasıdır ama işini geliştirmiştir, müteahhitlik yapmıştır” dedi. Soytekin’in kamuya yönelik işler de yaptığını söyleyen İmamoğlu, “Sanki savcılık maden bulmuş gibi, ‘Biz bu Adem’den ne çıkartırız’ diyerek Adem’in canını okudular. Adem’in kardeşini tutuklamak, kullanmak, aileyi kullanmak, işiyle tehdit etmek, o insanların omurgalarını o bedenlerin içinden çürütüp burada eğilen büken tiplere dönüştürmek gerçekten Türk yargısına bu transfer işidir. Yazıktır, günahtır” ifadelerini kullandı.

“BAŞSAVCILIĞA ARAÇ TAHSİS EDEN ADAMDAN YÖNETİCİ ÇIKARTMIŞSINIZ"

İddianamede örgüt yöneticilerinden olduğu öne sürülen ve dosyada firari konumda bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nu bir sunum sırasında tanıdığını belirten İmamoğlu, Gülibrahimoğlu’nun 2024 seçimlerinde rakibi Murat Kurum’un kampanyasına yaklaşık 41,7 milyon lira destek verdiğini, bunun yanında Yeni Akit gazetesine farklı zamanlarda para gönderdiğini belirtti

İmamoğlu, bunun yanında Gülibrahimoğlu’nun AKP’li belediyelere, valilik ve kaymakamlıklara, ayrıca soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dört adet araç tahsis ettiğini de söyleyerek “Ben vali yardımcısından bu adamın ne büyük işler yaptığını dinledim. Bunları yapan biri benim örgüt yöneticim denmiş. Murat Gülibrahimoğlu’ndan örgüt yöneticisi çıkarmak.. Gerçekten Allah akıl versin. Gülibrahimoğlu’ndan yönetici çıkartmak ve İmamoğlu ile ilişkilendirmek gerçekten bir iddianame için yalanın daniskası” ifadelerini kullandı.

Casusluk davasında tutuklu bulunan ve İBB dosyasında da örgüt yöneticisi olarak geçen Hüseyin Gün’ü de cezaevinde ve casusluk davasında ilk kez gördüğünü söyleyen İmamoğlu, iddianamedeki örgüt şemasını eleştirerek, “Birisi gazeteci, danışmanlığımı yapmış, benimle iletişim konusunda çalışmış bir yol arkadaşım. Birisi madalya getiren, millî ve mesleğini yapmış, partisine hizmet etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üzerinden madalya getiren spor kulübü başkanı, iki tane itirafçı ve kimsenin tanımadığı bir beyefendi. Örgüte bak ya, yönetici kalitesine bakar mısınız?” ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE YÖNELTİLEN HANGİ SUÇLAMA VARSA BANA HAVALE ETMİŞ"

15:40 "60 MİLYON TL'YE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EL KOYDU"

Ekrem İmamoğlu, 5 kez Sayıştay denetimi gören iştiraklerin kendi dönemlerinde 82 denetim gördüğünü söyledi. Denetimlerde hiçbir kamu zararının tespit edilmediğini belirten İmamoğlu, pandemide başlatılan dayanışma kampanyasına soruşturma başlatıldığını ve 60 milyon TL'sine İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğunu ifade etti. İmamoğlu, "El konma öncesi bir miktarı insanlarımıza dağıtmıştık ama el koydular" dedi.

"TÜM PERSONEL, İHALELER İNCELENDİ"

27 Aralık 2021'de özel bir teftiş başlatıldığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kim geldi o teftişe? Ki birçok, birçok aşamada şu an benim burada yargılandığım makam aracı meselesinde de, Beylikdüzü'ndeki ihaleler meselesinde de sürecin başlangıcına imza atan kasıtlı bir müfettişlik hizmeti yerine getiren AK Parti'nin milletvekili adayı olmuş Arif Yıldırım'ın, yanında 4 mülkiye müfettişiyle, bir ticaret müfettişi, bir Hazine Maliye müfettişi, MASAK ve 50'den fazla uzmanla teftiş yapıldı ve üzerimize gelindi, süreçler işletildi ama bizim kurumumuzda bir tane terörist bulunmadı, bir tane insan… Hâlbuki 557 terörist diyerek bizim kurumumuzdaki 90 bini aşan insan zan altında bırakıldı. Tüm personel incelendi, ihaleler incelendi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları incelendi, resmen bir saldırıya uğradık.

O bakımdan 'siyaseten ve ifade özgürlüğü bakımından ben bunları söylemiştim' diye Soylu’nun daha sonra yaptığı ifadeyi de burada not düşerek, nasıl kasıtlı saldırılara muhatap olduğumuzu, buradan tekrar hatırlatmak isterim. Elbette burada böyle en ironik olanları sizinle paylaşmaya çalıştım. Bu şekilde bir iddiayı koyup, sonra her birinin iftiraya dönüşmesi… Ki bu söylemler sadece İçişleri Bakanı’nın söylemi olarak kalmadı, sadece bir teftişe tabi tutulan Ekrem İmamoğlu olarak tarihe geçmedi bu. Aynı zamanda bu tartışma aylarca sürdürüldü. Aylarca bize 'terörist' diye bu ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı dahi bunu meclisin kürsüsünden, farklı meydanlarda konuşarak, en başta söylemiş olduğu o lekelenmeme hakkını, masumiyet karnesini yerle bir etmekte hiç geri durmayani gerçekten ahlaki unsurların tamamen dışında söylemlerle bize saldırılarına maruz kaldık.

'TEK BİR KURUŞ KAMU ZARARI TESPİT EDİLEMEDİ'

Ama tekrar ifade edeyim, bu kadar soruşturma, bu kadar denetim, bu kadar kurumun içine kasıtlı bir şekilde yollanan birtakım görevliler olmasına rağmen, gururla ifade ediyorum, buradaki arkadaşlarım ve burada olmayan arkadaşlarım vasıtasıyla, tek bir kuruş kamu zararı tespit e-di-le-me-di. Nokta. Onun için bunu niye hatırlatıyorum? Esasen baktığınızda bugün yaşamış olduğumuz dava ve ortaya konan belki de tarihin en vahşi şekilde hazırlanmış, yalanlarla dolu, iftiralarla dolu, az önce anlattığım 4000 sayfalık bu iftiranamenin, 1600'e yakın denetim geçirmiş bir kurumdan tek bir kamu zararı çıkmamışken buradan bizi yargılayacak 155 tane eylemi uyduran iddia makamının ne kadar kasıtlı ve ne kadar siyasi bir iddianame hazırladığının da ispatı olduğunu hatırlatmak gerekiyor."

15.30 DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Ara sona erdi. Ekrem İmamoğlu, savunmasına kaldığı yerden devam ediyor. Hesap vermenin bir kamu görevlisinin en aslı görevi olduğunu söyleyen İmamoğlu, görev yaptığı Beylikdüzü ve İBB'de yıllık faaliyet hesabını toplantılarla gelenek haline getirdiklerini belirtti.

İmamoğlu, savunmasına şu sözlerle devam etti:

"Denetim mukayesesi ile ilgili tabloda kalmıştık ve buradan sizlere bazı hususları daha net aktarmak isterim. Kıymetli milletimiz bilsin ki, hesap vermek bir kamu görevlisinin en asli görevidir. Dolayısıyla hesap vermekten geri durmak, aklımızın ucundan dahi geçmez. Bilakis görev yaptığım her dönem, Beylikdüzü ve Büyükşehir Belediyesi’nde her yıl normal kamuya yönelik kanunda belir olan meclisteki hesap vermek ve denetime tabi olma hususunun dışında, kendim bizzat bir yılın özetini çıkartarak, kamuoyuna, sadece kurallarıyla çizilmiş hatlarıyla değil, toplumu ilgilendiren farklı noktalarıyla çok geniş katmanlı anlatarak neyi yaptık, neyi yapamadık, neyi erteledik tarzında detayları da içine alan bir yıllık faaliyetlerimizi ve hesabını vermek anlamında birtakım toplantıları gelenek haline getirmiştim.

Beylikdüzü'nde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de basınla birlikte canlı yayınlarla bu süreci yerine getirmeyi vazife edindik. Bir örnek vermek isterim, aslında şeffaflık ve denetlenebilirlik adına Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladığım an itibarıyla ilk belediye meclisimizi Türkiye'de ilk defa bir belediye meclisinin naklen yayınlanmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle başlattık. Sonrasında birçok belediye bunu örnek aldı ve yerine getirdi. Hâlâ en nitelikli, en kaliteli şekliyle naklen yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisidir. Birçok yönüyle encümen ve birtakım ihalelerle ilgili de naklen yayınlarla topluma bu alanları açmayı vazife edindik.

'BELEDİYE MECLİSİNİN HER SANİYESİ, KAMUYA AÇIK ŞEKİLDE TOPLUMLA BULUŞABİLİYOR'

Bakınız benim yaşadığım bir husus, yine Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak yapmış olduğum bir kentsel dönüşümle alakalı sorunumuzun görüntüsünü dahi ben Büyükşehir Belediyesi’nden alamadığımı buradan beyan etmek isterim. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi meclisinin her saniyesi, her saniyesi kamuya açık bir şekilde toplumla buluşabiliyor, 2019 Nisan’ından itibaren. Ve 2019 Nisan’ından itibaren derken de dünyaya örnektir, ilk kez meclisi açtığımız anda sadece bir meclisin naklen yayınının milyonlarca izlenmiş olması da takdire şayandır. Aslında burada şu tespiti yapmak lazım: Milletimiz de demek ki izlemek istiyor, görmek istiyor, şeffaflığı talep ediyor.



Bu yönüyle Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, faaliyetlerinin her anını bazen şantiye gezerken, bazen pazarı dolaşırken, mahallelerdeyken yüzlerce, binlerce diyebileceğimiz naklen yayın görüntülerinin sosyal medyalardan nasıl yayınlandığı, çekilmeden her anımızı milletle paylaştığımızı görebilirsiniz. Yani bugün aslında Türkiye'ye, mevcut iktidarın hükümetin kapalı kapılar aralığında bir sistemle süreci yönetmelerinin tam tersine, millete ait bir kurumun en şeffaf haliyle gösterilmesinin en güzel örneklerini verdik ve Türkiye'ye örnek bir süreci başlattık. Bu yönüyle bu topluluk çok şey ifade ediyor."

14.05 DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

İddianamedeki örgüt şemasının İBB’nin teşkilat şeması olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, “Ey halkım, İBB’nin çalışma şablonu. Üst yönetimde kim varsa örgüte yazılmış” dedi. “Burası kamu kurumu, ben değil devlet kurdu. Örgütü devam ettirirsen Cumhurbaşkanı’na bağlarsın” diyen İmamoğlu, İBB’nin 2014-2019 arasında 147 kez, 2019-2025 arasında ise 1590 kez denetlendiğini de sözlerine ekledi.

13.57 ERDOĞAN'A SESLENDİ: SİYASET YAPMAYI UNUTTUN

2024 seçimlerinden önce iştiraklerle iş yapan firmalardan ilçe belediye başkan adaylarına nakdi destek ve araç yardımı yapıldığı iddiasına değinen Ekrem İmamoğlu, “İddianamede bir tane somut örnek bile yok” dedi. 2019’da rakibi Binali Yıldırım için tahsis edilen araçları, verilen desteği ortaya koyduklarını söyleyen İmamoğlu, 2024 seçimlerinde de İstanbul’daki AKP'li belediyelere Cumhurbaşkanlığı’nın kasasından 45’er milyon lira yollandığını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Ekrem İmamoğlu, “Siyaset yapmayı unuttun, milletten uzaklaştın, parayla her şeyi yaparım zannediyorsun ama bu millete sökmez. Millet, sandıkta karar verecek” ifadelerini kullandı.

13.30 İMAMOĞLU'NDAN 'KILIÇDAROĞLU MAHKEMEDE TANIK OLARAK DİNLENSİN' TALEBİ

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul il binasının alımıyla ilgili tanık olarak İstanbul 33. ACM'ye çağrılmasını talep etti. İmamoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu binanın alımıyla ilgili her şeyden haberdardı, kendisine bilgi verildi" dedi.

"İddianame CHP’yi ele geçirmeye çalıştığımızı yazıyor. CHP’yi kimin ele geçirmeye çalıştığını herkes biliyor, bu salonun dışında. Bu dosyanın muhatabı değil" diyen İmamoğlu, mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB davasındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası eylemiyle ilgili tanık sıfatıyla dinlenmesini istedi. İlgili kısımda şu ifadeleri kullandı:

“İddianamede CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın satın alınmasına ilişkin suçlama için Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Kendisi o dönemki il başkanı ile konuştu. Ona her şey anlatıldı, ben de oradaydım. Tek bir sesi itirazı olmadı. Şu an her konuya yorum yapıyor ancak il binası suçlamasına iki kelam edecek edemiyor. Ayıptır ya.”

13.00 İMAMOĞLU: TEHDİTLE ALINAN İFADE KANUNEN DELİL OLMAZ

"Ben ilk günden suç örgütü lideri diye damgalandım. Arkadaşlarım üye diye yargılandı. Bu lekelenmeme hakkının ihlalidir. Masumiyet karinesinin ihlalidir" diyen İmamoğlu savunmasına şöyle devam etti:

"Bu dosyada delil yok. Üretilen şey itirafçı. Sistem böyle kuruldu. Dört adımı var. Birinci adım herkes tutuklanır. Şoför özel kalem çaycı kim varsa. Ya bir yıl tutuklu kalan var 13 ay. Özgürlüğe fiyat biçilir. Ne yapıldı? Hiçbir şey. Niye? Dokunulmaz. Ya cinayet bile çıkartılmaya çalışıldı manşetlerden. Üçüncü adım, önüne bir metin konur. O metnin adı şablon. Dördüncü adım kapı açılır. Üç isim ver üç hafta sonra seni çıkarayım. Sadece tutuklu arkadaşlardan değil tutuksuz sanıklardan da bahsediyorum. Tutukla aileyi al şablonu koy kapıyı aç. Bunun adı itiraf değil takastır. Tehditle alınan ifade kanunen delil olmaz. Hür irade yoksa kağıttakinin hiçbir önemi yoktur. Bu zulmün sessiz bir tarafı da var. 20 anne çocuklarından koparıldı. Eşi riskli doğum yaparken yanında olmak isteyen daire başkanına izin bile verilmedi. Suçu yok ki ortada versen ne olur. Zalimlik sınır tanımıyor. Yirmi annenin bir kısmı kmlerce ötelere sürüldü. Kadınlar yerlerde yattı.

Hepsi bilinçli yapıldı sayın mahkeme başkanı ve heyet. Hepsi bilinçli yapıldı. İster görün ister görmeyin. İster duyun ister duymayın. Benim ailem de payını aldı. Babam oğlum eşimin abisi sanık yapıldı. Tek soru sorulmadı burada. Diğer abisi başka dosyada aylarca tutuklu kaldı. Uyuşturucu tüccarı çıkarmaya uğraştılar. Adam saçımın kılını alın bakın dedi. Adamdan kıl almadılar. Çünkü temizdi. Aylarca hapiste tutuldu. Niye. Çünkü Ekrem’in akrabası. Bir insanın ailesini rehin almak savaşta bile yapılmaz biliyor musunuz. İddianame geldiğinde bir şey görüldü. Bazı tutuklularda dava bile açılmadı. Amaca ulaşılınca rehineler bırakıldı. Bazıları var ki çok yandaştı. Onların esamesi bile yok gittiler. Bir süre yatıp gittiler ifadeleri bile yok ortada. Ama iş adamı ama başka bir şey. Ben kimsenin hapiste kalmasını falan istemiyorum yani. Rehine diyorum çünkü başka bir adımı yok. Devlet eliyle rehin alındı insanlar hala rehin. İddianame sekiz ay sonra yazıldı. Buraya sunulmadan gazetecilere dağıtıldı. Yandaş gazetecilere. Bana ise üç ay sonra DVD’lerle ulaştırıldı. 4000 sayfa iddianame 8000 sayfa ek cezaevinde iki saat bilgisayar hakkı. Yani haftada iki saatte 84000 sayfayı okuyacağım ve konuya hakim olacağım. 4000 sayfa iddianame yazmanın anlamı içinin boş olması. İçinde kendi hayatında ne yapmışsa ne uygulamışsa Ekrem de yapmıştır diye yazdıkları iddianamedir bu. Ben düşündüm. Benim babamın tarlasını niye kazdılar. Hatta espri yaptık dedim yandaki tarlayı da söyle kazsınlar sen de ekin ekersin. Adamın kuyusuna neden bakarlar. Para arıyorlarmış. Kapalı yazlıkların içine girdiler. Bunu yazanlar ve yazdıranlardan şüphe etmeye başladım.

"PEKİ BU İDDİANAME NEYE DAYANIYOR?"

Bu yöntemi bilenler yapar. Ben bu yöntemi bilmiyorum. Kuyunun dibine altın koymak falan… çok merak ediyorum yani. Avrupa’nın ülkelerinde hesap açtırmak ya da. Vallahi ben bilmem. Bu parayı sevenler bu işi nerede yapıyorlarsa demek ki bir yöntem biliyorlar ve buraya yazmışlar. Olmadığı da ortaya çıktı zaten çünkü yok. Duruşmalar tutuklanmamızdan bir yıl sonra başladı ve sekiz aya giriyoruz. Hala insanlar neyle suçlandıklarını öğrenemedi. İddianameyi okuyan herkes bir şeyi hemen fark eder: bu bir hukukçunun değil manşetçinin kalemidir. Peki bu iddianame neye dayanıyor? İddianame kendisi söylüyor. “Belge bizde, dedikodu davada” Bu dört kelime işte özeti. Eylemleri ruhsatı raporu bir tarafa koyalım geriye ne kalıyor? Siyasi bir hikaye. Bu dava siyasidir. İddianame bu hikayeyi saklamıyor da. Bir partiyi ele geçirmek, suç. Kurultay ve il kongresi, parti binası, casusluk, ilçe adayları, en sonunda o partinin kapatılması için yargıtaya bile bildirim yapan bir iftiraname. Tam bir komedi safsata."

12.30 GÖZALTINA ALINDIĞINI GÜNÜ ANLATTI

Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihinde yaşananları ise duruşmada şu şekilde anlattı:

“Zifiri karanlıkta evimin kapısına yüzlerce polisle geldi. Beş altı kademe canım polisimizi kapıya dizdiler. Kim? Kim? Koltuğunu sağlama almak isteyen bir kişi ve onun aparatı. Cumhurbaşkanı adayı olarak istenen insanın kapısına dayandı. Diyorlar ki savunma yap. Ne savunması ya. Boynunuzu aşağı eğin bu kararı alanlar. Bu ülkenin insanlarına ihanet etmiş insanlarsınız. Çağırdınız da gelmedik mi? Adaletten mi kaçtık? Hangi denetimden kaçtık? Elinizde ne var? Korkaklar. Randevu bile veremediniz. Telefonunuza bile bakamadınız. Korkaklar. Ciğerim yanıyor. Bu milletin ciğeri yanıyor. İki elim yakalarında. Bu dünyada adalet önünde öbür dünyada mahşerde iki elim yakalarında. Bunu bilsinler.

'GİDİN FONA ODAKLANIN'

Kin ve nefret taşımıyorum ama bu millet için bunu yapacağım. Hayatım ne kadar varsa mücadele edeceğim. Çocuklarımın önünde… Niye? Vasat basın demiş ki ben dün şov yapmışım. Şovmenler sizi. Foncular sizi. Benim her şeyim belli. Şovu o sabah yaptılar. Zannediyorlar ki canımı yakacaklar. Milletin canını yakıyorsunuz. Sahur vaktinde evimi bastılar. Ben 40 haneli köyde doğdum. Emekçi bir annenin çalışan bir babanın evladı olarak. Allah razı olsun bereketli işleri oldu babacığımın. Vergi rekortmenidir Trabzon’da. Şehirde apartmanımız vardı köyde yaşadık, çıplak ayakla tarlada gezdim. Cumhuriyet’e bağlılığı bilirim ben. 7 aydır ne konuşuyoruz burada? Dedikodu. İddia makamı ne sorabiliyor? Hiçbir şey. Bir şey gördünüz mü? Görmediniz, göremeyeceksiniz çünkü yok. Gidin fona odaklanın. Gösterdiğinizi zannediyorsunuz. Dökün her şeyi ortaya. Benim mensubu bulunduğum parti iki defa önerge verdi.

'DÖRT GÜN HÜCREDE TUTULDUM, FONCULARI TUTMADILAR'

Dört gün hücrede tutuldum. Pislik yerde dört gün kalsınlar. Özellikle pis bir yer. Afedersiniz idrar kokuyor, uyuşturucu kokuyor. Sonra gelenek yaptılar bunu. Ama foncuları tutmadılar. Böyle iddia ediyorum. Tutmadılar. Çünkü hesapları ortak. Olur ya konuşur… Hesaplar ortak. Ben demiyorum çıktı zaten ayan beyan. Mır mır mır. Çıkmış Ak Parti grup başkanvekili bana diyor. Dört günden sonra vatan caddesinden adliyeye götürüldük yollar kapatıldı. On binlerce polis sağda solda. Ey aziz milletim böyle bir şey yok. Bunların filmi çekilecek. Prodüksiyonu bile halledemeyecekler. Adliyeye gittik aç susuz. Bir tane fasulye gibi bir şey getiriyorlar, pislik yani. Ramazan ayı. Oruç sadece bir gün tuttum. Başka arkadaşlar tuttu Allah kabul etsin. Ben dindarım. Ama din tüccarlarından nefret ederim. Çünkü öyle kutsal ki yara dana, Hazreti Peygamberimize inançla bakmak. Ben öyle gördüm. Allah korusun dini kullanarak bu milleti kendine tabi tutmaya çalışan kötü zihniyetten. Bunları yaşadım ben. Sonra savcıya çıktık. Önce terör savcısıydı sonra kent uzlaşısı sonra İBB davasıyla ilgili savcıya çıktık.

'İBB DAVASI’NDA SAVCI ÇOK ENTERESANDI'

Kent uzlaşısı ile ilgili savcıya hiçbir şey demeyeceğim soru cevap ve bitti. Ama İBB Davası’nda savcı çok enteresandı. Sorgusu da enteresandı. Uğurlaması daha da enteresandı. Aynen şöyle: Bitti ayaktayız. ‘Sayın başkanım bugün burada oturuyoruz sizi yargılıyoruz yarın siz cumhurbaşkanı olursunuz siz yargılarsınız’ Ya döndüm dedim ‘Siz kim biz kim’ Bu personel genel müdürü. Şahitlerim de var. Yaşadım ben bunları. Sonra yok ben öyle demedim dedi. Saçının şeklini bile biliyorum sen neyi demedin. Bu hangi kafa. Bunun adı cumhuriyet savcısı. Sonra hakim önüne çıkarıldım ve yolsuzluk davasında tutuklandım. Aynı hakim önüne terör davasında çıkarıldım. Valla kem küm bir şeyler. Daha vahimi iki duruşmada da avukatlarımı susturmaya çalışan zavallı bir zihniyet. Bana iki davadan da tutuklama veren kişinin eşi bakanlıkta yardımcı. Ben miyim hapiste onlar mı hapiste. Ben değilim ki milletimle konuşuyorum milletim de beni dinliyor. Tek bir hakim serbest bıraktı tak adamı sürdüler yok ettiler. Serbest bıraktıkları birkaç gün sonra yine tutuklandı. İşte o günlerde yaşadığımız fotoğrafları hatırlayın. Kendi ayağıyla giden arkadaşım Can kardeşim için yakalanma fotoğrafı üç kez çekildi. Niye çünkü fotoğraf yayınlayacaklar. Masumiyet karinesi o sabah çiğnendi. Bu nasıl nefret?”

12.20 "BEKLEMEDİKLERİ BİR YENİLGİ ALDILAR"

İmamoğlu, savunmasına şöyle devam etti:

“İBB’ye yönelik bir operasyon süreci başladı. 31 Mart ile kuruldu. Beklemedikleri bir yenilgi aldılar. Şok oldular. Ters düz oldular. Sayın Özgür Özel’in liderliğindeki mücadele zafer kazandı. Bu zafer 25 yıllık siyasi haritasındaki tek kaybı olmuştur Ak Parti’nin. Sonrasında hemen tetiğe basıldı. Kesemedikleri bu kulak bunu duymaya başladı. Mayıs haziran aylarında. İstanbul’a ve sana gelecekler diye… ve biz bu müdahalenin ilk yerinin bütün üyelerini değiştirerek ahmak davasıyla ilgili istinafta kararı çıkarttıkları o davayla öğrendik. Akabinde yaz döneminde İstanbul’a bir başsavcı atanacağını, bakan yardımcısı olacağını, temmuz haziranda duyduk. Arşive bakın bu kaygılarımı ya ağustos sonu ya eylül başı Sözcü TV programını açın, tepkimi göreceksiniz. Bunu ben konuşmadım, yargı çevresi konuştu.

Üst düzey yetkililer İstanbul ve Ankara’da bunu konuştu. Bu duyduklarımın en yakın şahidi sayın Özgür Özel’dir. Polisle baskın yapar gibi evrak almaya geldiler. Sadece görevini yapmakla uğraşan bu insanlar hesap vermekten çekinmediler ki. Nasıl hesap verdiklerini denetim sayılarından birazdan bahsedeceğim. Onlardan isteseniz yargıya evrak mı vermeyecekler ya… Ben kendisini aradım. Bunları yaşattıktan sonra.

'1 GÜN SONRA ESENYURT BELEDİYESİ'NE OPERASYON YAPILDI'

Kayıtlarda var. En fazla 23-24’ü. Tam iki sene önce. Telefonu bende yok kendisini aradım. Kendisi telefonunu açtı ve dedim ki ben İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Çok tiz bir sesle buyurun efendim dedi. Ben bu tür müdahaleleri görüyorum ve bir haftadır randevu vermiyorsunuz neden dedim. Çok yoğunum dedi. İstanbul Valisi’nden sonra sizi ziyaret etmesi gereken kişi benim dedim. Ben sizi İBB Başkanı olarak arıyorum ne demek yoğunsunuz. Size yarım saat gelip sohbet etmekten hayırlı olsun demekten başka bir niyetim yok. 'Bir iki hafta içerisinde halledelim' dedi. Bana ya bu hafta randevu verin ya da vermeyin dedim. Bu kadar net. Akabinde özel kalemle görüşerek baya uğraştılar bir buçuk iki gün. Çarşamba günü 30 Ekim’e randevu verdi. 29 Ekim’de bayramı kutladık. O sabah, o kişi Esenyurt Belediyesi’ne operasyon yaptı. Bir gün önce de o randevuyu iptal etti. Onun için kimse bize sistemden örgütten bahsetmesin. Aklanması gereken kişi ben değilim. Aklanması gereken birinci, ikinci ve üçüncü kişiyi biliyorum. 87 milyon da bunu tarifleyecektir.”

12.00 "BUGÜN YAŞANANLARIN SORUNU DÜNDEDİR"

Savunmasına ikinci günde devam eden İmamoğlu, dün İstanbul'u esir alan sel felaketi hakkında konuştu. "Bugün yaşananların sorunu dündedir" diyen İmamoğlu, derelerin su havzalarının yapılaşmaya açıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

Öncelikle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. İstanbul yoğun su sel baskınıyla karşılaştı. Esasen istatistiklerle beraber 1986’dan bu yana yaşanan en yoğun yağış olduğu belirtildi. Bugün olmaması gereken usulüyle var olan bir iddianame ve dava içerisindeyiz. Bu davanın dün yaşanan felaketin ardından ayrı bir biçimde yorumlanamayacağını savunmamı yaparken geldiği sırada anlatacağım. Çokça örneği var. Ama şunu söylemem lazım. 1986’da 6 milyonu biraz aşan nüfusla bir İstanbul 94 yılında 8,5 milyon civarında, 2019’da 25 yıllık bir yönetimle 15 milyonu aşan nüfusuyla bir İstanbul. Yani temel mesele yağmurun yere düştüğü kilogramı veya altyapıyla tek başına izah edemeyiz.

Temel mesele bir yerleşimle nüfus planlamasıyla kentleşmeyle izah edilebilir. Yani bugün baktığınızda Kağıthane arka çeperinde bulunan ve Ayazağa bölgesinde yoğun ve şaşırtıcı bölümlere baktığınızda arada kurulmuş olan son 15 yılın yüz binlerce nüfusunun dere yatağına kuleler halinde dizilmiş olmasını bundan ayrı tutamazsınız. Derelerin su havzalarının yapılaşması büyük bir sorundur. Bu davayla çok ilgilidir. Çünkü rant, yağma, imar artışı gibi konularla hayatımızı meşgul ediyor. Savunmamda bahsedeceğim. Tek başına Sazlıdere Barajı’nın İstanbul’un görünmeyen su havzalarından birinin göz göre göre sadece bir tek imzayla yok edilmesinin ve oraya 2 milyona yakın nüfusun hazırlık yapılmasının, hiçbir teknik altyapısının olmamasının...

Böyle bir ortamda böyle bir müdahalenin yapıldığı ortamda bunu yapanlar tabii ki Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’da istemedi. O belediyeciliği istemedi. Hani kulelere kızılıyordu? Niye Resul Emrah Şahan burada? Bugün yaşananların sorunu dündedir. Bugün de değildir. Ne yazık ki aynı akılla yollarına devam etmek isteyen zihniyetle mücadele eden belediye başkanı ve arkadaşları burada tutsaktır. Dün şöyle bir baktım. Bir ok çıkardım yuvarlak içine sel baskınını koydum. Valla bizimle ilişkili. Halk TV’ye kayyum bizimle ilişkili. Fon. Bizimle nasıl ilişkili olduğunu anlamadım.

11.50 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na destek verdi

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı, duruşma başladı. İzleyiciler, “Her şey çok güzel olacak”, “Özgür başkan özgür Türkiye” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

İMAMOĞLU DÜNKÜ SAVUNMASINDA NELER DEDİ

İBB davasının 98. duruşma gününde kürsüye çıkan İmamoğlu, 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından yaklaşık 19 ay sonra ilk kez kapsamlı savunmasını yaptı. Davada İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyor. İmamoğlu ise iddiaları reddederek soruşturma ve davaların siyasi amaç taşıdığını savunuyor. Dört gün sürmesi planlanan savunmasının ilk bölümünde İmamoğlu, yargılama sürecinden medya operasyonlarına, yatırım fonlarındaki krize ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar birçok konuda açıklama yaptı.